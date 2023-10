Festa cinema Roma 2023, Paola Cortellesi: “Il mio film per le donne italiane” – Video

(Adnkronos) – Il film ‘C’è ancora domani’ è “la voglia di celebrare delle donne che nessuno ha mai celebrato, non nel cinema naturalmente ma nella vita, nella vita reale. Celebrare tutte quelle persone che hanno costruito il tessuto sociale di questo Paese e non sono mai state ringraziate”. A dirlo ai giornalisti sul red carpet della 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma È l’attrice e regista Paola Cortellesi, che apre la kermesse con il primo dei tre film italiani in concorso. “Questa storia -prosegue la Cortellesi- è dedicata a questi milioni di donne. Il film racconta una storia legata a una ragazza, è una ragazza il motore di questa storia. Ed è l’amore che muove tutto, dunque mi piacerebbe che le ragazze sapessero che loro sono l’amore che muove tutto. E che avessero coscienza di quelli che sono i propri diritti, e ricordassero di praticare la libertà ogni giorno cercando di domandarsi: ‘Questo sta costruendo la mia li libertà o la sta ostacolando?’”. “Mi piacerebbe che uscissero in giro per strada ma anche dal mio film ponendosi questa domanda”, aggiunge. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

