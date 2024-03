Festa del papà, Ita-Klm usano le stesse foto: l’Italia ci scherza ma l’Olanda no

(Adnkronos) – Nel giorno della festa del papà la simpatia social non decolla. Stamattina i siti delle compagnie aeree Ita Airways e Klm (olandese) hanno pescato dallo stesso archivio di immagini per abbellire le proprie homepage e promuovere le promozioni per il 19 marzo, festa del papà. E così la stessa coppia di padre e figlia – stessi vestiti, stessi sorrisi, stesso abbraccio – appariva sui due siti, anche se in due pose leggermente diverse. Qualcuno deve averlo fatto notare ai social media manager della compagnia italiana, che ha prontamente fatto un tweet ironico taggando Klm: "Ciao Klm, visto il grande desiderio di questi padre e figlia di viaggiare insieme, che ne dici di farli volare all'andata con noi e al ritorno con voi? Buona #festadelpapà", con un cuore celeste, il colore della livrea degli aerei Klm. Niente da fare: dopo due ore il tweet ha ricevuto solo qualche centinaio di visualizzazioni, un retweet, una citazione e 14 like, tra cui quello del profilo ufficiale di Alitalia, che dal 2021 è di fatto un profilo-zombie ma con ancora oltre 154mila seguaci (la nuova ITA ne ha solo 10.400). Nessuna reazione da parte dei rivali olandesi. Anzi, una reazione l’hanno avuta: hanno cambiato la foto nella loro homepage, puntando su un padre e una figlia più in là con gli anni che non sono manco in aeroporto ma su un lago a fare qualche sport acquatico. Evidentemente lo “scambio” di passeggeri finti non ha scaldato il loro freddo cuore olandese, neanche in un giorno di festa. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

