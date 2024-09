Festa dell’Amicizia a Casape il 7 e 8 settembre nel cuore del borgo medievale

Il 7 e 8 settembre 2024, il suggestivo borgo di Casape, a pochi chilometri da Roma, ospiterà la Festa dell’Amicizia, un evento molto sentito dalla comunità locale. Organizzata dal gruppo “Apache”, la festa rappresenta un’occasione perfetta per scoprire le tradizioni culinarie e culturali di questa piccola e affascinante località immersa nella bellezza del paesaggio laziale. Casape, con il suo ricco patrimonio storico e naturalistico, diventa così lo scenario ideale per celebrare l’amicizia, la convivialità e il legame con la terra.

Casape: un borgo medievale dal fascino intatto

Situato tra le dolci colline dei Monti Prenestini, Casape è un piccolo borgo medievale che conserva intatte le sue tradizioni e il suo fascino antico. Il paese, che si trova a soli 40 km da Roma, è un’oasi di tranquillità per chi desidera allontanarsi dal caos cittadino e immergersi in un ambiente naturale incontaminato. Le stradine strette, i vicoli in pietra, le case in stile rustico e i panorami mozzafiato fanno di Casape una destinazione imperdibile per chi cerca un’esperienza autentica nel cuore del Lazio.

Tra le principali attrazioni del borgo vi è la Chiesa di San Pietro Apostolo, situata nel punto più alto del paese, che offre una vista panoramica su tutta la vallata circostante. Inoltre, il borgo è circondato da sentieri naturali ideali per il trekking e le escursioni, rendendolo un punto di partenza perfetto per esplorare la bellezza incontaminata dei Monti Prenestini. Questi luoghi sono ricchi di flora e fauna tipiche della regione, con foreste rigogliose e antiche mulattiere che raccontano secoli di storia locale.

Il programma della Festa dell’Amicizia 2024 a Casape

Durante la Festa dell’Amicizia, Casape si anima di eventi che combinano la tradizione gastronomica con la cultura locale. Il programma si apre il 7 settembre alle ore 16:00, con l’apertura degli stand gastronomici dove sarà possibile gustare alcuni dei piatti più rappresentativi della cucina del Lazio:

Rigatoni con sugo di pecora

Rigatoni all’amatriciana

Pecora al sugo

Salsiccia e arrosticini

Panini con salsiccia e patatine fritte

Pizze fritte, sia dolci che salate

Gli stessi piatti saranno offerti anche il 8 settembre a pranzo, con una riapertura degli stand alle ore 12:00 e, successivamente, alle 18:00. Un’opportunità per scoprire e assaporare i sapori autentici della tradizione contadina, preparati con ingredienti locali e con un’attenzione particolare alla genuinità dei prodotti.

Attività culturali e naturalistiche

Oltre alla gastronomia, la festa propone una serie di attività pensate per valorizzare il patrimonio naturalistico di Casape e del suo territorio. In entrambe le giornate, sarà presente una postazione con esperti micologici e faunistici/venatori, che offriranno consulenze e informazioni sul mondo dei funghi e della fauna locale. Questa iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per avvicinarsi alla natura e scoprire l’importanza della biodiversità di queste terre.

Un’altra attrazione molto attesa è rappresentata dalle simulazioni della ricerca del tartufo, che si svolgeranno in vari momenti durante l’evento. Esperti ricercatori accompagneranno i visitatori in dimostrazioni pratiche di ricerca del tartufo, utilizzando tecniche tradizionali e moderni strumenti. Immancabili protagonisti saranno i cani addestrati, indispensabili per scovare i preziosi tuberi nascosti tra le radici degli alberi. Queste simulazioni non solo offriranno uno spettacolo unico, ma permetteranno ai partecipanti di scoprire un’antica tradizione legata al territorio.

Musica e divertimento

Ad allietare le due giornate di festa ci sarà la musica dal vivo del maestro Cosimo, che accompagnerà i momenti conviviali e aggiungerà un tocco di allegria e intrattenimento. La musica è parte integrante della tradizione festiva di Casape, e durante la Festa dell’Amicizia crea un’atmosfera calorosa e coinvolgente, dove abitanti e visitatori si ritrovano insieme per ballare, cantare e condividere momenti di pura gioia.

Una festa per tutti

La Festa dell’Amicizia è un evento che abbraccia tutte le generazioni, offrendo un’esperienza ricca di significato per la comunità locale e per i visitatori. In un mondo in cui i ritmi frenetici spesso allontanano le persone dai valori di un tempo, questa manifestazione diventa un’occasione preziosa per riscoprire il piacere della condivisione, del buon cibo e del contatto con la natura.

Chi visiterà Casape durante la festa avrà non solo l’opportunità di partecipare a un evento tradizionale e autentico, ma anche di esplorare un territorio ricco di storia e bellezze naturalistiche, dove il tempo sembra essersi fermato, conservando intatta la sua anima più genuina.