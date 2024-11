Festa dell’Autunno ad Amatrice, 2 e 3 novembre: gastronomia, tradizioni popolari e divertimento

“Quest’anno porteremo in degustazione anche un piatto ‘speciale’, sempre con ingredienti autunnali: la Cassoeula preparata dalla Pro Loco di Sulbiate”

È tutto pronto ad Amatrice, in provincia di Rieti, per il tradizionale appuntamento con la 28^ Festa dell’Autunno il programma nei giorni 2 e 3 novembre prevede il tradizionale Mercatino dei prodotti tipici e dell’artigianato presso l’area Centro Commerciale “Il Corso” a partire dalle ore 10.

Alle ore 12:00 invece aprirà lo stand degustazione presso il parcheggio ex ANPAS.

Lo stand sarà aperto fino alle 19:00 (fino ad esaurimento scorte).

Completano la due giorni, le attività e gli spettacoli di contorno alla manifestazione (elencati nel programma). “Ancora una volta in piazza gastronomia, tradizioni popolari e divertimento – spiega la Presidente della Pro Loco di Amatrice, Adriana Franconi – quest’anno porteremo in degustazione anche un piatto ‘speciale’, sempre con ingredienti autunnali: la Cassoeula preparata dalla Pro Loco di Sulbiate” (Provincia di Monza e della Brianza).

Programma

Sabato 2 novembre

dalle ore 10:00

Area Centro Commerciale IL CORSO

Mercatino dei Prodotti tipici e dell’Artigianato

ore 10:00 – 13:00

Apertura Museo Floriana Svizzeretto.

ore 12:00

Piazzale ex ANPAS

Apertura Stand Gastronomico

(fino alle ore 19:00)

Polenta con spuntature e salsicce, pasta mista e patate, zuppa contadina legumi e cereali, picone impasto di salsiccia, castagne, vino nuovo, vin brulé, piatto special cassoeula (stufato di carni miste di maiale e verza) preparata dalla pro loco di Sulbiate.

(fino a esaurimento scorte).

ore 12:30

Piazzale ex Anpas – Organetti in Festa

ore 12:30

Piceno Brass (itinerante)

dalle ore 15:00

Piazzale ex Anpas

Juego – Un nuovo modo di giocare per strada.

Amatrice

Domenica 3 novembre

dalle ore 10:00

Area Centro Commerciale IL CORSO

Mercatino dei Prodotti tipici e dell’Artigianato

ore 10:00 – 13:00

Apertura Museo Floriana Svizzeretto

ore 10:00

Auditorium della Laga

“Amatrice prima e dopo i Romani” Le necropoli di Saletta e del Lago di Scandarello

Conferenza archeologica Arianna Santini (Vitis Sapientiae) e Carlo Virili (Univ. Sapienza);

ore 11:30

Banda Musicale “Città dell’Amatrice” (Itinerante)

ore 12:00

Piazzale ex ANPAS

Apertura Stand Gastronomico

(fino alle ore 19:00)

Polenta con spuntature e salsicce, pasta mista e patate, zuppa contadina legumi e cereali, picone impasto di salsiccia, castagne, vino nuovo, vin brulé, piatto special cassoeula (stufato di carni miste di maiale e verza) preparata dalla pro loco di Sulbiate, comune in provincia di Monza.

(fino a esaurimento scorte)

ore 12:30

Piazzale ex Anpas

Allegria, folclore e balli con Gli Alta Quota

dalle 15:00 – Piazzale ex Anpas “Giochi in compagnia” a cura del Consorzio Rete Amatrice;

Laboratorio di creazioni autunnali a cura del Consorzio di Rete Amatrice.