Festival del Supplì a Fiuggi: 10 gusti irresistibili e musica live allo Slongia Irish Pub

Lo Slongia Irish Pub è un pezzo di storia gastronomica e culturale di Fiuggi. Aperto nel 1993, sulle orme dell’esperienza internazionale dei fondatori a Dublino negli anni ’80 (con l’apertura di “Pizza Stop” e “Topo Gigio Restaurant”), lo Slongia ha saputo unire la tradizione italiana alla convivialità irlandese. Con la sua cucina identitaria, le pizze che richiamano la memoria e una selezione di birre che vanno dalla regina delle stout, la Guinness, alle raffinate proposte artigianali di Teo Musso, Baladin, il locale ha costruito negli anni una solida reputazione fatta di qualità e calore umano.

Slongia, un pub storico che ha saputo reinventarsi

Non solo birra e pizza. Il pub ha ospitato eventi di ogni genere: concerti jazz, rock e folk irlandese, mostre d'arte, forum su temi sociali e culturali, e persino anteprime teatrali. Oggi, lo Slongia rilancia con nuove iniziative per consolidare il suo ruolo di hub enogastronomico e culturale nel cuore della Ciociaria.

Il Festival del Supplì: tre giorni di sapori e musica

Dal 28 al 30 luglio 2025 Fiuggi diventa la capitale del supplì grazie al Festival organizzato dallo Slongia Irish Pub. Per tre serate consecutive, gli ospiti potranno degustare 10 differenti farciture di supplì, studiate per sorprendere anche i palati più curiosi.

Dai classici al ragù e mozzarella, fino a interpretazioni gourmet con ingredienti locali e stagionali, il menù del Festival promette di essere un viaggio nel gusto. Ad accompagnare ogni supplì, la proposta di tre birre artigianali selezionate, per un’esperienza di abbinamento pensata con cura.

L’atmosfera sarà resa ancora più vivace dalla musica: ogni sera DJ set e performance di artisti locali porteranno il pubblico in un viaggio sonoro attraverso le hit degli anni ’70, ’80 e ’90, facendo ballare e cantare generazioni diverse.

Un appuntamento che celebra la tradizione e l’innovazione

Il Festival del Supplì non è solo un evento gastronomico, ma anche un’occasione per riscoprire il valore della convivialità, elemento fondante dello Slongia Irish Pub fin dalla sua apertura.

La scelta di puntare su un prodotto tipicamente romano come il supplì è un omaggio alla tradizione laziale, ma anche un atto di creatività: il pub, infatti, propone varianti inedite, frutto di ricerca e sperimentazione in cucina.

Le birre in abbinamento, da sempre pilastro della proposta Slongia, raccontano invece il legame con il mondo brassicolo, tra Irlanda e Italia.

Un’esperienza per buongustai e amanti della musica

Il calendario completo prevede:

28 luglio: apertura con DJ set anni ’70 e degustazione delle prime cinque varianti di supplì.

29 luglio: musica live con artisti locali, protagonista la seconda selezione di cinque supplì gourmet.

30 luglio: gran finale con una serata interamente dedicata alle hit anni ’90 e l’offerta completa dei 10 supplì in versione degustazione.

L’ingresso è libero, e sarà possibile gustare i supplì e le birre sia all’interno del pub che negli spazi all’aperto, trasformati per l’occasione in una piazza di sapori e suoni.

Un’estate che profuma di tradizione e innovazione

Con il Festival del Supplì, lo Slongia Irish Pub conferma la sua vocazione a fare da ponte tra culture, sapori e generazioni. Fiuggi, per tre giorni, si trasforma in un crocevia di gusto e musica, dove la tradizione incontra l'innovazione.

Un appuntamento da non perdere per chi ama la buona cucina, le birre artigianali e le serate in compagnia.

Slongia Irish Pub – Via Armando Diaz, 542 – Fiuggi (FR)

28-30 luglio 2025

Musica live & DJ set anni ’70/’80/’90

3 birre artigianali in abbinamento

10 supplì diversi da assaporare

Info e prenotazioni: +39 348 510 8498

