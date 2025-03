Festival di Musica Sacra 2025, dal 1°aprile partono i 150 concerti della rassegna musicale, sparsi nel Lazio

Venerdì 28 marzo 2025, si è svolta la serata inaugurale del Festival di Musica Sacra che ci accompagnerà per tutto il periodo giubilare. Tutto si è svolto in uno scenario straordinariamente affascinante, in Borgo Santo Spirito e più precisamente nelle Corsie Sistine. Le storiche corsie del complesso ospedaliero di Santo Spirito in Sassia, considerato il più grande e antico ospedale d’Europa che, dopo anni di restauro, sono state riaperte al pubblico e inaugurate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le Corse Sistine, un luogo di fascino per la presentazione del Festival

È un luogo di irresistibile fascino e di inestimabile valore storico, artistico, scientifico e culturale. Lo spazio rievoca l’originaria vocazione di accoglienza e di cura delle persone che in questo luogo ha svolto e tramandato nei secoli e nel cuore della città eterna. Più di 1200 persone hanno partecipato a questo evento serale nonostante le non ideali condizioni climatiche.

Simona Renata Baldassarre, assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della famiglia, Sevizio civile della Regione Lazio, ha aperto la serata con i consueti ringraziamenti a tutte le persone presenti e soprattutto a tutte le forze messe in campo per organizzare un festival così importante per tutto il territorio regionale con un inevitabile eco nazionale e internazionale.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca ha accompagnato l’evento con una nota che pubblichiamo integralmente e che descrive benissimo le intenzioni e l’importanza di tale manifestazione:

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca

“L’amministrazione della Regione Lazio si è impegnata, sin dal suo insediamento, alla promozione della cultura, in tutte le sue forme, destinando importanti risorse per la valorizzazione dell’enorme patrimonio culturale. Dai siti archeologici ai musei, dalle dimore storiche ai luoghi monumentali, dai giardini rinascimentali alle eccellenze dell’architettura novecentesca, dai concerti ai teatri, la Regione intende tutelare la memoria di un passato senza paragoni, lasciatoci in eredità dai nostri antenati e che abbiamo il dovere di tramandare ai nostri discendenti. La nostra iniziativa per la Musica Sacra ha selezionato diverse proposte progettuali per comporre un Festival da realizzare nel territorio regionale.

Scopo della manifestazione è rilanciare la grande tradizione della Musica Sacra italiana, intesa come promozione della spiritualità e della religiosità in tutte le sue forme, valorizzando le eccellenze territoriali e gli autori contemporanei con attenzione particolare ai giovani artisti che hanno meno di 35 anni. Dal 1° aprile inizieranno i concerti che dureranno fino al 15 ottobre 2025. Saranno oltre 150 le manifestazioni che andranno a colorare e riempire di musica tutte le provincie della nostra regione comprese le isole ponziane.”

150 concerti in un tour che tocca l’intera regione

Il fitto calendario offre a pellegrini, turisti e cittadini anche l’opportunità di visitare e conoscere luoghi meravigliosi della regione tra cui numerose e splendide chiese alcune delle quali sconosciute al grande pubblico. Dalla provincia di Viterbo al Cassinate, dalla Sabina al litorale, passando per i Castelli Romani e ovviamente per la Città Eterna. Protagonista assoluta la Roma Tre Orchestra diretta dal maestro Valerio Vicari che si esibisce con repertori non solo di musica sacra ma anche di composizioni che hanno il potere di rigenerare i nostri spiriti, perché forse, in fondo, ogni musica è sacra…

Un ringraziamento speciale va alla dottoressa Alessandra Tomeo, responsabile della Regione per eventi, fiere e campagne media, redazione e progetti grafici e ufficio stampa.

Sempre molto disponibile nell’accogliere e coordinare tutta l’attività mediatica.

