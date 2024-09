Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha fatto il colpaccio | Sul palco dell’Ariston la star più amata d’Italia

Com’è noto sarà Carlo Conti a condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo. Lo showman fiorentino ha in serbo una grande sorpresa

Dopo il ‘trauma’ causato dall’addio improvviso di Amadeus, i vertici della RAI hanno riordinato le idee e deciso di affidare le sorti e la guida del Festival di Sanremo a un professionista serio e super affidabile come Carlo Conti.

L’esperto e navigato conduttore fiorentino non ha fatto una piega e fin da subito si è tuffato anima e corpo nella programmazione della prossima edizione della rassegna canora sanremese, che peraltro ha già condotto anni fa prima dell’era di Amadeus.

Conti ha messo mano con decisione al regolamento del Festival e stabilito paletti ben precisi, come quello della durata delle serate che non andranno mai oltre la mezzanotte. Quando mancano poco più di cinque mesi all’inizio della kermesse canora il lavoro di Carlo Conti è a buon punto.

Molte decisioni sono già state prese, in merito sia al regolamento della competizione che ai personaggi che saliranno sul palco del Teatro Ariston con il compito di affiancarlo nel corso dell’intera durata del Festival.

Festival di Sanremo 2025, la scelta di Carlo Conti entusiasma tutti: ci sarà un big della canzone

Per completare il puzzle manca però ancora qualche tassello, soprattutto tra i cosiddetti super ospiti e nella figura che dovrà svolgere il ruolo di co-conduzione. Per questo secondo profilo la scelta dovrebbe cadere su un profilo femminile, forse addirittura un’interprete della musica italiana.

Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo, titolare di una rubrica molto seguita sulle pagine della rivista “Oggi“, Conti avrebbe invece individuato un big del mondo dello spettacolo che potrebbe svolgere un compito molto importante nell’ambito della rassegna musicale sanremese.

Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti ha fatto ‘bingo’: la presenza di questo personaggio fa felici gli spettatori

Si tratterebbe di Cristiano Malgioglio, notissimo personaggio dello showbiz autore in passato di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Ad oggi, secondo quanto riportato da “Oggi”, non è dato sapere con quale ruolo Malgioglio sarà presente all’Ariston.

Potrebbe essere tra i protagonisti della competizione in qualità di cantautore oppure disimpegnarsi come opinionista principe del ‘dopo Festival’. Di certo la sua non sarà un’ospitata di secondo piano: Carlo Conti insomma ha messo a segno davvero un grande colpo.