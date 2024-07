Festival di Sanremo, arriva la parola fine: ‘La notizia era nell’aria’ | Colpo durissimo per milioni di italiani

Sta accadendo proprio quello che il pubblico italiano temeva: brutte notizie per il prossimo Festival di Sanremo.

Dopo l’annuncio dell’addio da parte dell’ex conduttore e direttore artistico Amadeus questa non ci voleva proprio!

Carlo Conti non sarà affatto felice, chissà quale sarà la reazione del famoso presentatore Rai quando saprà che cosa è successo.

La 75esima edizione del Festival di Sanremo sembra essere la più difficile di tutte: ecco la novità che ha fatto tremare i vertici Rai.

Festival di Sanremo, brutte notizie per gli autori tv di mamma Rai

Il Festival di Sanremo non è ancora cominciato e mancano mesi e mesi alla prima puntata della celebre kermesse canora, eppure sono già tante le notizie a sfavore della gara musicale di mamma Rai. Il primo annuncio che ha fatto letteralmente tremare i vertici Rai è stato quello di Amadeus, che, per 5 anni, ha curato sia la direzione artistica che la conduzione del Festival di Sanremo, e che invece a partire dalla prossima edizione non sarà più al timone della storica trasmissione di Rai 1, perché passerà a Discovery e andrà a lavorare sul canale Il Nove.

Come se non bastasse, a questa notizia si è aggiunta quella delle autorizzazioni che periodicamente il Comune di Sanremo deve rinnovare alla tv di Stato per poter organizzare e mandare in onda il Festival. A quanto pare il contratto sta per scadere e dunque il il 75º Festival della canzone italiana potrebbe anche essere l’ultimo firmato Rai. A tutto ciò nelle scorse ore si è aggiunta un’altra notizia negativa. Scopriamo di che cosa si tratta.

Le parole del proprietario del teatro Ariston

A quanto pare, proprio durante i giorni in cui è prevista la programmazione del Festival di Sanremo, ovvero durante la prima settimana di febbraio 2025, sarà trasmessa la Coppa Italia, in onda sulle reti Mediaset proprio dal 4 al 6 febbraio 2025. Per evitare la sovrapposizione di due tv show così importanti, che catalizzano l’attenzione del pubblico, e per evitare che il Festival di Sanremo possa registrare uno share basso, si sta valutando la possibilità di far slittare la kermesse canora di una settimana

“Da parte nostra non c’è alcun problema” avrebbe dichiarato in merito a questa ipotesi il proprietario dell’Ariston, Walter Vacchino, alla redazione di Androkronos, spiegando che la notizia era nell’aria e che l’avrebbe appresa dai media. Dunque per ora non c’è stato ancora alcun confronto diretto con i vertici Rai per la decisione definitiva delle date del Festival di Sanremo. Il pubblico dovrà attendere ulteriori sviluppi della vicenda. Chissà come si concluderà il braccio di ferro tra Mediaset e Rai.