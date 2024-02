Feyenoord-Roma, oggi la sfida in Europa League: orario, dove vederla in tv

(Adnkronos) – Europa League 2024: la Roma a Rotterdam si ritrova di fronte il Feyenoord per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale. E' il terzo anno di che i giallorossi trovano la squadra olandese sulla loro strada, dopo la vittoria nella finale di Conference a Tirana (2022) e il successo nei quarti di finale dell’ultima Europa League (con la Roma sconfitta poi ai rigori dal Siviglia). Stavolta, però, non c’è Mourinho, sostituito da un mese da Daniele De Rossi, che fa il suo esordio europeo da allenatore. Il Feyenoord "è una squadra che mi ha impressionato. Ha gamba e qualità. Ho grande rispetto per tutti i loro giocatori. Nelle sfide precedenti c'è sempre stato grande equilibrio, anche se ha vinto sempre la Roma, quindi mi aspetto una partita simile", ha detto il tecnico giallorosso alla vigilia del match. De Rossi si dice "contento di esordire in Europa. Non era molto preventivabile fino a poco tempo fa. L'atmosfera? Sarà importante, ma poi c'è il campo e dobbiamo essere concentrati". Quanto a Pellegrini, "continua a migliorare, ogni partita e ogni allenamento fa qualcosa in più. Sintomo che capisce quello che chiedo, come tutti. Io non posso far altro che ringraziare tutti. Il percorso ero comodo, bello e morbido se fossimo stati all'8 luglio perché fai le amichevoli contro i boscaioli e il risultato va in secondo piano. Qui invece i risultati contano subito, è sempre tanto importante. Voi parlate di giochisti e risultatisti, fa ridere perché i risultati contano per tutti gli allenatori". La sfida tra Feyenoord e Roma è in programma alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), su Sky Sport (canale 252) e su DAZN. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go e su NOW. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

