Fiano Romano, elicottero privato si ribalta per il vento e prende fuoco

Un pomeriggio che sembrava ordinario ha rapidamente preso una piega drammatica all'aviosuperficie Tucano di Fiano Romano, situata in località Pantano. Un elicottero privato è finito fuori controllo durante le fasi delicate dell'atterraggio. Il forte vento in zona sembra essere stato determinante nel causare il ribaltamento del velivolo, che ha poi preso fuoco.

Nessun ferito tra i passeggeri

Fortunatamente, le persone a bordo sono rimaste illese. Nonostante la distruzione totale dell'elicottero, tutti i passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare alcuna ferita. I soccorsi sono stati immediati e sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco di Montelibretti per gestire la situazione.

L’intervento delle autorità