Fibromi uterini: 1 donna su 3 ne è affetta, spesso senza saperlo

Sono il tumore benigno ginecologico più frequente, ma per anni possono passare inosservati. Mestruazioni abbondanti e dolorose non vanno sottovalutate: riconoscere i sintomi è il primo passo verso una diagnosi precoce.

I fibromi uterini rappresentano una delle condizioni ginecologiche più comuni e allo stesso tempo più sottovalutate del nostro tempo. I dati epidemiologici rivelano che fino al 70-80% delle donne sviluppa fibromi uterini nel corso della vita, con una prevalenza che raggiunge il picco tra i 40 e i 50 anni, quando almeno 1 donna su 3 convive con questa condizione.

Un fenomeno silenzioso che colpisce milioni di donne italiane, spesso inconsapevoli della loro presenza, causando sintomi che vengono erroneamente considerati “normali” aspetti della vita femminile.

I numeri dei fibromi uterini in Italia: un quadro epidemiologico sorprendente

La prevalenza dei fibromi uterini all’età di 50 anni è di circa il 70% nelle donne caucasiche e l’80% nelle donne di origine africana [1]. In Italia, considerando una popolazione femminile di circa 30 milioni di donne in età fertile, questo significa che potenzialmente tra 15 e 24 milioni di donne italiane potrebbero sviluppare fibromi uterini nel corso della vita.

La Fondazione ReS (Ricerca e Salute) ha condotto studi specifici confermando che i fibromi rappresentano un vero e proprio problema di salute pubblica a causa dell'elevato consumo di risorse sanitarie e dell'importante carico per una sintomatologia spesso invalidante [2].

I dati mostrano che i fibromi sono molto rari nella fascia 20-30 anni, ma diventano progressivamente più frequenti dai 30 ai 40 anni, raggiungendo il picco tra i 40 e i 50 anni quando interessano almeno una donna su tre [3].

Le cause dei fibromi uterini: un mistero medico parzialmente risolto

I fibromi uterini sono tumori benigni che originano dal tessuto muscolare liscio dell’utero. Nonostante siano la neoplasia ginecologica benigna più comune, le cause esatte della loro formazione non sono ancora comprese [4].

Tra i principali fattori di rischio identificati troviamo la predisposizione genetica, con le figlie di donne con fibromi che presentano un rischio tre volte maggiore. L’età rappresenta il principale fattore di rischio, mentre l’etnia gioca un ruolo significativo, con le donne di origine africana che mostrano un’incidenza significativamente maggiore. Altri fattori includono il menarca precoce, l’obesità che raddoppia o triplica il rischio, e la nulliparità.

I fibromi sono ormono-dipendenti: estrogeni e progesterone ne facilitano la crescita, motivo per cui raramente compaiono prima del menarca, tendono ad aumentare durante la gravidanza e si riducono spontaneamente dopo la menopausa.

Riconoscere i fibromi uterini: sintomi spesso ignorati

La caratteristica più insidiosa dei fibromi uterini è che circa il 50% dei casi è completamente asintomatico, rendendo la diagnosi spesso casuale durante controlli ginecologici di routine. Quando presenti, i sintomi variano in base alla localizzazione, dimensioni e numero dei fibromi.

Il sintomo più comune sono le mestruazioni abbondanti, spesso erroneamente considerate normali dalle donne. Altri segnali includono mestruazioni prolungate che durano più di 8 giorni, dolore pelvico cronico con sensazione di peso e pressione, e sanguinamenti tra un ciclo e l'altro. Molte donne sviluppano anemia da carenza di ferro a causa delle perdite ematiche eccessive, manifestando stanchezza cronica e debolezza.

Quando i fibromi raggiungono dimensioni considerevoli, possono causare sintomi da compressione come urgenza urinaria, stipsi, gonfiore addominale e persino dolore durante i rapporti sessuali. I fibromi si classificano in tre tipi principali: sottomucosi che crescono verso la cavità uterina e sono i più sintomatici, intramurali che si sviluppano nello spessore della parete uterina, e sottosierosi che crescono verso l’esterno dell’utero e sono spesso asintomatici.

L’impatto sottovalutato: una condizione che cambia la vita

I fibromi uterini possono avere un impatto devastante sulla qualità di vita delle donne, spesso sottovalutato sia dalle pazienti sia da alcuni professionisti sanitari. Le donne riferiscono frequentemente limitazioni lavorative durante i cicli mestruali abbondanti, anemia cronica che causa stanchezza e difficoltà di concentrazione, e compromissione sociale per la paura di “incidenti” durante le mestruazioni.

Il problema più grave è la normalizzazione dei sintomi: molte donne considerano mestruazioni abbondanti e dolorose come “parte dell’essere donna”, ritardando la ricerca di aiuto medico per anni. Questa sottovalutazione porta spesso a un peggioramento progressivo della condizione e delle sue conseguenze sulla salute generale.

Diagnosi dei fibromi uterini: strumenti e approccio clinico

La diagnosi di fibromi uterini si basa su un approccio clinico strutturato. Il primo passo consiste in un’anamnesi dettagliata che esplora la storia mestruale della paziente, i sintomi riferiti e l’eventuale familiarità. Durante l’esame ginecologico bimanuale, lo specialista può rilevare un utero aumentato di volume con superficie irregolare.

L’ecografia transvaginale rappresenta l’esame di elezione per la diagnosi, permettendo di valutare con precisione numero, dimensioni, localizzazione e caratteristiche dei fibromi. Questo esame è fondamentale per creare una “mappa” completa della fibromatosi uterina, informazione essenziale per pianificare l’eventuale trattamento.

In casi selezionati può essere necessaria l’isteroscopia diagnostica o la risonanza magnetica pelvica per una valutazione più dettagliata. È importante escludere altre condizioni che possono presentare sintomi simili, tenendo presente che la trasformazione sarcomatosa dei fibromi è estremamente rara, verificandosi in meno dell’1% dei casi [5].

Quando rivolgersi al ginecologo

È fondamentale consultare uno specialista ginecologo quando si manifestano mestruazioni abbondanti che richiedono cambio di assorbente ogni 1-2 ore, cicli mestruali prolungati che durano più di 8 giorni, o sanguinamenti tra un ciclo e l’altro. Altri segnali d’allarme includono dolore pelvico persistente, sintomi urinari come urgenza o aumento della frequenza, aumento del volume addominale, anemia con stanchezza e vertigini, e difficoltà di concepimento.

Importanza della Diagnosi Precoce

Riconoscere tempestivamente i fibromi uterini permette di monitorare l’evoluzione, preservare la fertilità attraverso trattamenti conservativi, prevenire l’anemia severa, migliorare significativamente la qualità di vita e scegliere il trattamento ottimale in base alle esigenze individuali.

Fibromi uterini e fertilità: una relazione complessa

I fibromi uterini rappresentano una delle cause di infertilità femminile e complicanze ostetriche. L’impatto sulla fertilità dipende principalmente dalla localizzazione: i fibromi sottomucosi alterano l’ambiente endometriale interferendo con l’impianto, mentre fibromi di grandi dimensioni possono comprimere le tube o modificare la vascolarizzazione uterina.

Le donne con fibromi presentano maggiori rischi di aborto spontaneo, parto pretermine, presentazione anomala del feto e necessità di taglio cesareo. Tuttavia, la miomectomia nelle donne che desiderano una gravidanza ha mostrato risultati incoraggianti, con probabilità di concepimento che raggiungono il 70% quando non sono presenti altri fattori di infertilità [3].

Prenotare una visita ginecologica: l’importanza di non rimandare

Quando si sospettano fibromi uterini, è essenziale non considerare “normali” sintomi come mestruazioni abbondanti o dolore pelvico. Una valutazione ginecologica tempestiva può identificare precocemente i fibromi e impostare un piano di gestione personalizzato.

Durante la prima visita ci si può aspettare un’anamnesi completa della storia mestruale e dei sintomi, un esame ginecologico per valutare le caratteristiche dell’utero, la prescrizione di ecografia transvaginale, la discussione delle opzioni terapeutiche e la definizione del piano di follow-up.

Per prepararsi è utile tenere un diario mestruale annotando durata e intensità dei cicli, documentare tutti i sintomi, raccogliere informazioni sulla storia familiare di fibromi, elencare i farmaci assunti e chiarire i propri progetti riproduttivi.

Come prenotare una visita ginecologica

Per le donne che sospettano di avere fibromi uterini o necessitano di un controllo ginecologico specialistico, la prenotazione di una visita è oggi più semplice e rapida grazie alle piattaforme digitali.

È possibile trovare ginecologi specializzati in fibromi uterini nella propria zona, prenotare visite in base alla disponibilità degli specialisti, scegliere data e orario più conveniente, visualizzare le competenze specifiche del medico e gestire gli appuntamenti direttamente online con promemoria automatici.

Queste piattaforme permettono di accedere a una rete di specialisti qualificati, facilitando l'accesso alle cure ginecologiche specialistiche quando se ne ha maggiore bisogno.

Fonti

[1] Manuali MSD Edizione Professionisti. “Fibromi uterini”, febbraio 2025.

[2] Fondazione ReS. “Il fibroma uterino in Italia dal 2015 al 2019”, febbraio 2022.

[3] Policlinico di Milano. “Cosa sono i fibromi, e perché è importante non trascurarli”, aprile 2021.

[4] IRCCS Ospedale San Raffaele. “Mioma uterino: cos’è, sintomi e cura”, luglio 2023.

[5] Seno Clinic Roma. “Fibromi uterini, diagnosi e cura”, agosto 2024.

