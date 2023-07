Fifa, 440 club si divideranno 209 mln del Mondiale in Qatar, alla Juve oltre 3 mln

(Adnkronos) – Dopo la Coppa del Mondo Fifa di maggior successo di sempre, 440 club di 51 federazioni affiliate in tutte e sei le confederazioni beneficeranno del Fifa Club Benefits Program (CBP) ricevendo una quota delle entrate per il rilascio dei giocatori per partecipare al torneo finale in Qatar. Questo serve a confermare l'impatto positivo del torneo fiore all'occhiello della Fifa sul calcio di club e sul ruolo fondamentale che i club svolgono nello sviluppo dei giocatori e nel rilascio dei giocatori da rappresentare le loro squadre nazionali. Il Fifa CBP fa parte di un memorandum d'intesa (MoU) tra la Fifa e l'Eca, che è stata prorogata fino al 2030 in occasione dell'Assemblea generale dell'Eca a Budapest, a marzo 2023. Il Club Benefits Programme (CBP) è stato concepito per condividere i ricavi della Coppa del Mondo Fifa e riconoscere l'importante contributo dei club di tutto il mondo al successo della competizione. Tra i 440 club che riceveranno una quota dei fondi a seguito del Mondiale in Qatar sono un certo numero di squadre di livello inferiore, tra cui 78 squadre di secondo livello, 13 club di terzo livello, cinque squadre di quarto livello e una squadra di quinto livello. La Fifa distribuirà un totale di 209 milioni di dollari a seguito del rilascio di 837 calciatori per un totale arrotondato per giocatore un importo giornaliero di 10.950 dollari, indipendentemente da quanti minuti abbiano giocato durante il torneo. Il totale per giocatore viene diviso e distribuito alla(e) squadra(e) con cui il giocatore era registrato nei due anni che precedono la competizione finale. Come da procedura standard, la Fifa farà distribuire gli importi tramite le associazioni affiliate a cui sono affiliati i relativi club. Per quanto riguarda l'Italia saranno 27 i club che riceveranno dei contributi per un totale di 18,680 milioni di dollari. La Juventus è il club italiano che incasserà di più, ben 3,048 milioni, seguita dall'Inter con 2,295 milioni e il Milan con 1,590. A seguire la Fiorentina con 1,481 ai piedi del podio, subito dopo l'Atalanta con 1,3, il Torino con 1,168, il Napoli con poco più di un milione e la Roma con poco meno di un milione. Nella top ten anche Sampdoria e Verona. A beneficiare dei contributi della Fifa non solo club di Serie A, ma ci sono anche società come Venezia, Mantova, Ascoli, Bari e Parma. La Uefa in totale incasserà quasi 159 milioni di dollari con la FA inglese che introiterà oltre 37 milioni, seguita dalla Rfef spagnola con 24 milioni e la Dfb tedesca con oltre 21 milioni e la Figc con 18 mln. Mentre il Manchester City sarà la squadra che prenderà di più nel mondo con oltre 4,5 milioni, seguita da Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid e Psg. Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha sottolineato l'importanza del programma di benefici per i club Fifa. "E' un chiaro esempio di come la Coppa del Mondo Fifa abbia un impatto positivo sul calcio di club in tutto il mondo. Il Qatar 2022 non è stato solo l'apice della carriera per molti giocatori, ma anche il mondiale di maggior successo di sempre e che contribuirà allo sviluppo del calcio in tutti gli angoli del pianeta. Il calcio per club gioca un ruolo chiave all'interno dell'ecosistema calcistico e il programma Fifa Club Benefits ci offre un'eccellente opportunità per sostenere i club". L'Eca ha anche riconosciuto l'impatto globale del Fifa CBP. “Siamo molto lieti che 440 club in tutto il mondo, non solo membri Eca e club europei, lo facciano beneficiare di distribuzioni significative dal programma Club Benefits, come parte dell'accordo tra Eca e Fifa per il rilascio di 837 giocatori partecipanti alla Coppa del Mondo in Qatar 2022", ha affermato il presidente dell'Eca Nasser Al-Khelaïfi. “Il Club Benefits Program è uno dei pilastri fondamentali del recentemente rinnovato Memorandum d'intesa tra Eca e Fifa. L'Eca lavora instancabilmente per il bene di tutti club e ciò si riflette nell'aumento dell'importo da distribuire per il 2026 e il 2030 della Coppa del Mondo Fifa a 355 milioni di dollari”, ha aggiunto Al-Khelaïfi. In base al nuovo protocollo d'intesa firmato all'inizio di quest'anno da Fifa ed Eca, verranno distribuiti 355 milioni di dollari ai club nell'ambito del programma per le edizioni 2026 e 2030 della Coppa del Mondo Fifa. —[email protected] (Web Info)

