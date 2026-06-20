Filettino, escursionista 30enne ferito sul Monte Viglio: elisoccorso a quota 2.000 metri

Un escursionista di trent’anni, originario di Acilia, è rimasto gravemente ferito oggi pomeriggio sul Monte Viglio, nel territorio comunale di Filettino, in provincia di Frosinone. L’incidente è avvenuto nei pressi del Gendarme del Viglio, a circa 2.000 metri di quota, durante un passaggio impegnativo del percorso: l’uomo stava aiutando il proprio cane quando è scivolato, riportando una grave frattura a una gamba.

Filettino, incidente sul Monte Viglio durante l’escursione

La giornata in montagna si è trasformata in un intervento complesso di soccorso in quota. Il Monte Viglio, vetta simbolo dei Simbruini e meta molto frequentata dagli amanti dei sentieri appenninici, presenta tratti capaci di mettere alla prova anche escursionisti abituati a camminare su terreni difficili. La zona del Gendarme del Viglio, in particolare, richiede attenzione, passo fermo e valutazione continua del percorso, specialmente quando si procede con animali al seguito.

Il trentenne si trovava in compagnia di altri escursionisti e del cane. Nel tentativo di aiutare l’animale a superare un tratto più delicato, ha perso l’equilibrio ed è caduto. La dinamica ha provocato una lesione seria all’arto inferiore, tale da rendere impossibile la prosecuzione della discesa a piedi. In un ambiente di alta quota, con tempi di rientro lunghi e terreno non adatto a un recupero ordinario, l’attivazione immediata dei soccorsi è stata decisiva.

Elisoccorso sul Monte Viglio: recupero a quota 2.000 metri

L’allarme è stato inoltrato al sistema di emergenza, che ha disposto l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto è arrivato l’elicottero con a bordo l’equipaggio specializzato: il Tecnico di Elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, il medico e l’infermiere dell’equipe sanitaria del 118.

Le operazioni si sono svolte in un contesto che richiede precisione e coordinamento. L’elicottero ha effettuato lo sbarco in hovering, una manovra utilizzata quando non è possibile atterrare in sicurezza. In questi casi il velivolo resta fermo in volo a poca distanza dal terreno, consentendo al personale di raggiungere l’area dell’intervento. Una procedura delicata, necessaria in luoghi impervi, su pendii o zone prive di spazi idonei all’atterraggio.

Una volta raggiunto l’escursionista, i soccorritori hanno valutato le sue condizioni e stabilizzato la situazione. Il personale sanitario ha immobilizzato l’arto lesionato, passaggio indispensabile per ridurre il dolore, evitare ulteriori danni e preparare il recupero. Solo dopo questa fase l’uomo è stato assicurato e issato a bordo mediante verricello.

Dal Gendarme del Viglio al Policlinico Tor Vergata

Terminato il recupero, l’escursionista è stato portato in elicottero al Policlinico Tor Vergata di Roma, dove è stato affidato alle cure dei medici. La scelta del trasporto aereo ha permesso di ridurre i tempi, elemento fondamentale quando l’infortunio avviene lontano da strade carrozzabili e in un’area montana dove ogni movimento può aggravare le condizioni del ferito. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I compagni di escursione, insieme al cane, non hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria o tecnica. Dopo l’intervento, hanno proseguito autonomamente la discesa, seguendo il rientro senza ulteriori criticità segnalate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’episodio riporta l’attenzione sulla frequentazione dei percorsi montani del Lazio, sempre più scelti da escursionisti provenienti anche da Roma e dal litorale. Il Monte Viglio offre panorami ampi e itinerari di grande richiamo, ma resta un ambiente naturale dove altitudine, pendenza, fondo irregolare e cambiamenti del meteo possono incidere sulla sicurezza. Anche un gesto generoso, come aiutare un cane in difficoltà, può diventare rischioso quando avviene su un passaggio esposto o instabile.

Sicurezza in montagna, cosa insegna l’intervento a Filettino

La vicenda di Filettino conferma l’importanza di preparare ogni uscita con attenzione. Scarpe adatte, acqua, abbigliamento adeguato, telefono carico, conoscenza dell’itinerario e capacità di valutare i tempi di percorrenza sono elementi essenziali. In montagna non conta soltanto arrivare in vetta: conta rientrare in sicurezza.

Un ruolo importante lo gioca anche la gestione degli animali lungo i sentieri. Portare un cane in escursione richiede una valutazione realistica del percorso, della resistenza dell’animale e dei passaggi più tecnici. Alcuni tratti possono essere semplici per una persona esperta e molto meno adatti a un cane, specie se il terreno diventa roccioso, stretto o ripido.

L’intervento sul Monte Viglio mostra anche il valore operativo del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, chiamato a lavorare in ambienti dove rapidità e competenza tecnica fanno la differenza. In quota, ogni minuto può incidere sulla gestione del ferito. Per questo l’allarme tempestivo, la localizzazione precisa e il coordinamento con il 118 restano passaggi decisivi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Filettino e il Monte Viglio continueranno ad attirare camminatori, appassionati di natura e gruppi in cerca di percorsi impegnativi. L’incidente di oggi, però, ricorda quanto sia necessario affrontare questi luoghi con rispetto e prudenza. La montagna del Lazio è vicina alle città, ma non per questo va sottovalutata.