Filippo Facci posta foto al mare e risponde a fan: “Se avrei scritto ugualmente il pezzo? Sì”

(Adnkronos) – "La domanda è: se avessi saputo come sarebbe andata avresti scritto lo stesso articolo?" "Sì". Una sillaba con cui Filippo Facci 'rompe il silenzio' sui social nel giorno della notizia bomba che lo riguarda, ovvero la decisione della Rai di sospendere la striscia quotidiana che sarebbe dovuta partire a settembre con il titolo 'I Facci Vostri'. Il giornalista ha scelto di non rispondere ai colleghi che lo inseguono tutto il giorno per avere un suo commento, ma indirettamente fa trapelare la sua 'posizione' postando su Twitter una eloquente foto al mare intento a prendere il sole, in barba alla bufera mediatica che lo ha investito dopo l'articolo di 'Libero' sul caso di Leonardo Apache La Russa. Facci si premura sotto il post di rispondere a qualche follower che lo interpella provocatoriamente. "La quiete prima della tempesta? Ora ti tocca vivere secondo i tuoi reali mezzi come tutti", gli scrive un utente. "Coi miei mezzi tu campi trenta vite", risponde Facci. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata