Film, “Discesa Libera”: la commedia sull’Alzheimer che parla anche di noi

Ci sono film che parlano di malattia con toni drammatici e altri che preferiscono la via dell’ironia. Discesa Libera, in uscita il 9 settembre nelle sale italiane, non sceglie tra i due. Si muove in equilibrio. Diretto, prodotto e interpretato da Sandro Torella, autore noto per i suoi lavori tra satira e denuncia (Il Ribelle, Il Permesso – 48 ore fuori), questo nuovo film affronta il tema dell’Alzheimer attraverso il linguaggio della commedia, ma senza rinunciare alla profondità.

Un film che non finge: Discesa Libera entra nel cuore del problema

La trama è semplice ma potente: Manuel Falco, giovane attore dal futuro promettente, perde tutto dopo una battuta di troppo. Vilipendio, emarginazione, porte chiuse. L'unica occasione di riscatto arriva in una forma inaspettata: un lavoro come badante presso Vittorio, un anziano affetto da Alzheimer. L'incontro, inizialmente forzato, si trasforma presto in una forma nuova di legame, fragile ma autentica. Manuel non si limita a "curare" Vittorio nel senso tradizionale. Prova qualcosa di diverso: usare l'arte, il teatro, per ridare luce a chi sta dimenticando il proprio passato.

Il paradosso dell’attore e quello dell’Alzheimer

Il cuore concettuale del film ruota attorno a un’intuizione semplice ma efficace: la similitudine tra il mestiere dell’attore e la condizione di chi soffre di Alzheimer. Entrambi, in modi diversi, sono chiamati ogni giorno a rivivere qualcosa che non riconoscono più come proprio. Il primo per mestiere, il secondo per necessità. Manuel si rende conto che questa connessione può diventare un ponte. Da qui l’idea: mettere in scena uno spettacolo teatrale con i degenti della clinica.

L'idea può sembrare utopica, e forse lo è. Ma non è questo il punto. Discesa Libera non cerca soluzioni miracolose: suggerisce, piuttosto, che anche nel contesto più compromesso, anche quando il cervello si svuota, qualcosa di profondo resta. La memoria, intesa non solo come ricordo, ma come traccia emotiva, può essere riattivata con mezzi non convenzionali. E l'arte, in questo, ha un potere inaspettato.

Un cast corale e una produzione dal basso

Accanto a Sandro Torella troviamo un cast ricco di volti noti del cinema e della televisione italiana: Massimo Mirani, Jennifer Mischiati, Stefano Antonucci, Anna Mazzantini, Michele Gammino, Gaetano Mosca, Maria Luce Pittalis, Renato Solustri, Giorgia Panettieri, Danila Stalteri e Giorgio Carosi. Una squadra eterogenea, che ha abbracciato il progetto in pieno, anche dal punto di vista economico: molti attori hanno accettato compensi simbolici o il solo rimborso spese, sposando il valore umano e artistico del film.

La produzione è una vera e propria sfida indipendente. Il film nasce dalla collaborazione tra Sandro Torella e la Fondazione Rosa e Giovanni Melchiorri, all’interno del progetto Rete Prevenzione Alzheimer. Il seme è stato il cortometraggio Vittorio, presentato nel 2019 al Vertical Movie Festival con un buon successo di pubblico e critica. Da lì, la decisione di trasformarlo in un lungometraggio.

Un crowdfunding sulla piattaforma Eppela ha dato la spinta iniziale, a cui si sono aggiunti sponsor come Gentilini, Metabolicamente, Aletheia e la Cooperativa Sant’Anna 1984. La residenza per anziani La Quinta Stella ha aperto le porte come location principale, mentre Canale 10 ha supportato con studi e attrezzature. Una rete di appoggio reale, concreta, nata fuori dai canali tradizionali del cinema italiano.

L’Alzheimer come sfondo, non come alibi

In Discesa Libera la malattia non è mai un pretesto lacrimevole. Vittorio è un personaggio a tutto tondo, non una metafora. Il film non si lascia sedurre dal pietismo, ma sceglie la via della quotidianità: i momenti di confusione, gli scambi assurdi, la tenerezza che emerge all’improvviso. Questo approccio asciutto e onesto funziona anche perché è mediato da un linguaggio che non ha paura dell’ironia.

Torella non cerca facili colpi allo stomaco, né finali consolatori. Il successo dello spettacolo organizzato da Manuel, per esempio, è piccolo ma autentico. È un frammento di riscatto, non la redenzione totale. E proprio in questa misura contenuta, in questo non voler strafare, il film trova la sua forza. Racconta una rinascita possibile, personale, fragile. E forse per questo più credibile.

Un piccolo film che dice molto

Discesa Libera è un esempio limpido di cosa può essere il cinema indipendente italiano quando riesce a mettere insieme visione, contenuto e rete. Non è un film perfetto, ma è onesto, sentito, necessario. Racconta una storia particolare con lo sguardo rivolto al pubblico, senza mai cedere alla semplificazione.

Uscire dal circuito del cinema istituzionale e scegliere la strada della produzione condivisa, con un progetto che parla apertamente di Alzheimer, è una scelta coraggiosa. Lo è ancora di più farlo con il linguaggio della commedia, evitando gli eccessi del melodramma. Sandro Torella dimostra che si può fare un film importante con mezzi limitati e con una comunità intorno che crede nel valore del racconto.

E oggi, nel panorama frammentato e spesso disilluso del nostro cinema, questo è già molto più di quanto sembri.

