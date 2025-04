Film: “L’Isola degli Idealisti” di Elisabetta Sgarbi riaccende la memoria di un romanzo dimenticato

A partire dall’8 maggio, nelle sale italiane arriva L’Isola degli Idealisti, il nuovo film di Elisabetta Sgarbi. Un’opera che ha il respiro di un progetto personale, profondo, costruito come un gesto di cura nei confronti di una storia smarrita nel tempo: il romanzo omonimo di Giorgio Scerbanenco, riscoperto dopo anni di oblio. Non è un semplice adattamento, ma un tentativo raro e sincero di far dialogare la letteratura con il cinema, di cucire il passato con il presente, e di dare voce a un autore che spesso è stato rinchiuso nel solo recinto del noir.

Elisabetta Sgarbi, Photo credits Simona Chioccia

Un romanzo dimenticato, una regista in ascolto

Giorgio Scerbanenco è noto al grande pubblico per i suoi romanzi polizieschi ambientati nella Milano anni ’60, ma L’Isola degli Idealisti è un’altra cosa. Scritto negli anni ’30 e rimasto a lungo inedito, è un romanzo quasi utopico, diverso per tono e struttura, che racconta di un gruppo di uomini e donne che scelgono di ritirarsi su un’isola per costruire un mondo nuovo, fondato su ideali morali incorruttibili. Un progetto ingenuo? Forse. Ma proprio in questa tensione tra ideale e realtà, tra purezza e compromesso, si gioca tutto il dramma umano che Sgarbi ha voluto portare sullo schermo.

La regista ha dichiarato di aver voluto restituire “la potenza del romanzo perduto e ritrovato”. E questo è il primo punto che colpisce: L’Isola degli Idealisti non è stato semplicemente trovato, ma ascoltato. Sgarbi si è messa in dialogo con il testo, cercando di decifrare non solo le parole, ma le intenzioni che le hanno generate. Non è cinema nostalgico, né un’operazione archeologica: è un lavoro vivo, che accetta l’eredità e al tempo stesso la interroga.

Il cuore del film: la possibilità di cambiare

A tenere insieme i fili narrativi del film è una domanda che si insinua silenziosa, ma costante: possiamo davvero essere diversi da come siamo? È una domanda che tocca l’essenza dell’essere umano, e che assume un peso ancora maggiore in un tempo come il nostro, dove la coerenza è spesso sacrificata sull’altare dell’adattabilità.

I personaggi dell’isola sono uomini e donne che credono — o vogliono credere — in una seconda possibilità. Alcuni di loro sono fuggitivi morali, altri semplicemente idealisti stanchi della realtà. Ma nessuno arriva sull’isola del tutto puro. Il loro tentativo di creare un mondo diverso è anche un’espressione del desiderio di rinnovarsi. Di rinascere. La regia di Sgarbi non giudica, ma osserva. E nella sua osservazione c’è delicatezza, pudore, attenzione alle sfumature.

Il gesto e il sorriso di Beatrice

E poi c’è Beatrice. Un personaggio chiave, enigmatico, che attraversa la storia con una luce propria. Elisabetta Sgarbi ha detto che “la risposta sta nel gesto e nel sorriso finale di Beatrice”. È una frase che, letta di fretta, potrebbe sembrare criptica, ma dentro ha una verità sottile: alla fine del film, non serve spiegare a parole se il cambiamento è possibile. Lo si intuisce in uno sguardo, in un gesto minimo, nell’accenno di un sorriso che non è né rassegnato né trionfante, ma semplicemente umano.

Il cinema, come la letteratura, vive di dettagli che parlano anche quando tacciono. E quel sorriso finale, lasciato volutamente sospeso, evita le conclusioni forzate. Non dice “ce l’abbiamo fatta”, ma nemmeno “abbiamo fallito”. Dice, forse, che qualcosa si è mosso. Che la possibilità resta aperta.

Una regista fuori dai circuiti consueti

Elisabetta Sgarbi continua a muoversi lungo una linea personale e indipendente, fuori dalle scorciatoie della serialità e del mercato. I suoi film — spesso presentati in festival alternativi, fuori dalle rotte mainstream — sono oggetti culturali che respirano a un ritmo diverso, più lento, più riflessivo. Non cercano lo scandalo né l’effetto speciale, ma parlano a chi è disposto ad ascoltare.

Con L’Isola degli Idealisti, ha realizzato qualcosa di raro: un film che si prende il tempo di ascoltare una storia, e che ci invita a fare lo stesso. Senza moralismi, senza proclami. Solo con la fiducia che il cinema possa ancora essere uno spazio di pensiero, e forse anche di cambiamento.

