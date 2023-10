Finanza, Volpato (Mediolanum): “Difficile contesto storico attuale, ma fiducia non velleitaria”

(Adnkronos) – In un contesto storico come quello degli ultimi anni, segnato da pandemia di Covid-19, scenari bellici, inflazione e tassi alle stelle, i risparmi della popolazione italiana e non solo, sono messi a dura prova, ma la fiducia non deve mai mancare: "Non è solo una speranza velleitaria, credo che abbia dei fondamenti molto importanti. È vero che questo periodo storico ha unito fenomeni molto importanti, che hanno toccato l'emotività delle persone, questo è evidente e non possiamo che vivere questi eventi con le giuste preoccupazioni. Tuttavia, credo che quando si pensa alla figura dell'investitore e del risparmiatore, si debba pensare a qualcuno non privo di lucidità e di prospettiva, perché altrimenti l'emotività porta ovviamente fuori strada". Ad affermarlo è Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, intervenuto a margine della tavola rotonda ‘Consulenza ad alto valore aggiunto: i modelli più innovativi per rispondere alle esigenze dei clienti in un contesto di grande complessità’, tenutasi a Palazzo Castiglioni, a Milano, in occasione dell’Advisory forum ‘Catturare il futuro: nuovi trend, sfide e opportunità, nell'evoluzione della consulenza finanziaria, del private banking e del wealth management’, organizzato da Professione finanza. "Penso che dovremmo imparare ad indossare gli occhiali della storia, proprio per riappropriarci di questa lucidità e prospettiva. Se puntiamo il riflettore sulla storia degli ultimi 60 anni – spiega Volpato – vedremmo quante crisi si sono succedute, praticamente senza soluzione di continuità. Almeno ogni due anni nell’arco di questi 60 anni si sono presentate delle situazioni estremamente impegnative. Tutto questo, però, non ha impedito al pil mondiale, al netto dell'inflazione, di moltiplicarsi per 8 volte, segno inequivocabile del progresso che avanza grazie al desiderio irrefrenabile dell’essere umano di migliorare la propria condizione di vita. Tale concetto è qualcosa che c'è stato, c'è e ci sarà sempre – sottolinea il direttore commerciale di Banca Mediolanum – Questo periodo sarà ricordato come quello del fortissimo impatto positivo della tecnologia digitale e dell'intelligenza artificiale. Sesommiamo il tutto, credo che lo sguardo da adottare non possa che essere colmo di grande speranza e fiducia”. Alla luce del contesto storico recente e di quello attuale, gli italiani continuano ad essere grandi risparmiatori: “Dietro al risparmio c'è il bisogno di proteggersi dalle fragilità, di rispondere a quei bisogni che andranno a manifestarsi nel corso della vita e di aiutarsi nella realizzazione delle proprie aspirazioni – ha osservato Volpato – Pertanto, è necessario guardare con grande fiducia al nostro paese, perché siamo primi al mondo per capacità di risparmio, ma è importante anche fare un passo ulteriore: imparare a diventare non solo dei grandi risparmiatori, ma degli ottimi investitori. Se impareremo a fare questo, allora veramente il futuro, per tutte le famiglie italiane, non potrà che essere roseo”, conclude. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

