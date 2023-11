Fininvest, in cda entrano Eleonora Berlusconi e Michele Carpinelli

(Adnkronos) – Via libera dalle holding che controllano Fininvest alle modifiche statutarie previste dai patti parasociale sottoscritti dai 5 eredi di Silvio Berlusconi lo scorso 11 settembre. A seguire a mezzogiorno si è tenuta l'assemblea Fininvest che, nella parte straordinaria, ha deliberato le modifiche statutarie previste dal patto parasociale tra i 5 fratelli, e, nella parte ordinaria, ha determinato in 10 il numero dei componenti del cda. Confermata l’entrata in consiglio di Michele Carpinelli e Eleonora Berlusconi, i quali dureranno in carica fino alla scadenza dell’intero cda, ovvero fino alla data dell’assemblea per l’approvazione del bilancio dell’anno 2023. È stato inoltre nominato Sindaco effettivo il commercialista milanese Roberto Spada, al posto di Francesco Giampaolo, che è stato nominato sindaco supplente. Al termine dell’assemblea si è riunito il cda. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

