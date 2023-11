(Adnkronos) – Vincenzo Mollica ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove. Fiorello si collega per salutare il giornalista. In video, dopo il vero Fiorello, compare un Fiorello generato dall'intelligenza artificiale. Così la Rai non si arrabbia… —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata