Fiorello detta la ‘ricetta’ per Sanremo 2025: “Prendete Fedez e richiamate Fazio”

(Adnkronos) – "Prendete Fedez e richiamate Fazio dal Nove: fate firmare una liberatoria dallaWarner, costa due lire…". Sono i suggerimenti di Fiorello alla Rai per il Festival di Sanremo 2025, nel corso della conferenza-show per la presentazione della prossima edizione di 'Viva Rai 2!' dagli studi di Rai Radio in via Asiago. "Poi – aggiunge Fiorello – ci sono le risorse interne della Rai, da Antonella Clerici a Carlo Conti… Dobbiamo pensare al futuro, oramai Sanremo 2024 è già fatto, Amadeus dopo il quinto Sanremo non ci sarà più e neanche io… e bisogna fare il Festival del 2025". Fiorello ironizza poi su TeleMeloni. "La Rai, come la mamma, si ama: chiunque stia al governo, si ama", afferma. Quanto alla via da dove andrà in onda la trasmissione al Foro Italico dice: "Lì c'è un bar aperto h24 è una umanità variegata: arriva chi sta per andare al lavoro e chi ha appena finito di fare una rapina", annuncia sorridendo. "In questo programma ho anche un pubblico eterogeneo, bambini e anziani, laureati e non… Sembra di essere tornato al 'Karaoke'. Sicuramente, fra tutte le cose fatte, 'Viva Rai 2 !' sta sul podio".

