Fiorello, ritorno alla grande: battute sul Papa da Fazio poi la telefonata con l’aldilà a Berlusconi

(Adnkronos) – Dopo la pausa natalizia si riaccendono i riflettori sul programma 'Viva Rai2!', in diretta dal glass del Foro Italico, Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda si scatenano tra canti, balli, grandi ospiti per alleggerire questo #BlueMonday. ''Oggi è il giorno più triste dell’anno – esordisce Fiorello – pensate quando usciranno gli ascolti di ieri e quelli della Rai vedranno quanto ha fatto Fabio Fazio, saranno tristissimi. Non tutti possono avere come ospite il Santo Padre…''. E aggiunge: 'I cardinali sono arrabbiati con lui, lo hanno già eliminato dal loro gruppo Whatsapp, che si chiama 'Urbi et Orbi'. Dopo la puntata Fazio già battezzava bambini”. Ma Fiorello è inarrestabile e, per sfidare Fazio, improvvisa una telefonata con l’aldilà, dal risultato esilarante. 'Pietro, come sta? Chi c’è vicino a lei?…Silvio! Sei con Mike e giocate a briscola contro Che Guevara e Minà?! Comunque non è giusto che il Papa vada come ospite da Fazio, dovrebbe stare con gli ultimi, con i disgraziati…Dovrebbe andare su Rai2! – continua tra le risate in studio – lo so Silvio, con te al governo non sarebbe mai successo. Mi devi salutare due persone se le vedi, Maurizio e Raffaella!''. La puntata prosegue all’insegna di un grande scoop su Sanremo 2024. Lo showman, infatti, riceve in diretta la chiamata di Amadeus. È il conduttore stesso a mostrare un video messaggio di Russell Crowe che conferma la propria partecipazione come super ospite internazionale al Festival. ''Sono felice di essere stato invitato come ospite – dichiara l’attore neozelandese – tra l’altro ho scoperto di avere origini italiane, ad Ascoli Piceno. Ciao Italiani, al mio segnale scatenate l’inferno''. Dopo il messaggio dell’attore, Amadeus chiarisce: ''Avremo Russell Crowe nella serata di giovedì, suonerà per noi un pezzo blues. Tra l’altro sta girando un film in Australia: pensate, finisce di girare il 6 febbraio, il 7 verrà Sanremo e l'8 sarà in onda su Rai1. E tutto a sue spese". Gli fa eco Fiorello: ''Ama, tu sei il nostro Santo Padre!''. In chiusura, lo showman riserva al pubblico un’altra sorpresa: un appello al grande Adriano Celentano, che ha realizzato un pezzo rock ‘n’ roll in esclusiva per Viva Rai2. ''Adriano, devi tornare a farti vedere perché noi ne abbiamo bisogno. Per noi sei sullo stesso piano del Papa! Io non sono Amadeus, però te lo dico: se faccio qualcosa con Adriano a Sanremo, prometto di farmi il taglio Lollobrigida'', che per l’anno nuovo ha cambiato il look con un trapianto di capelli. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata