Fiorello, sorpresa per Pierluigi Diaco e il programma BellaMa’

Nella puntata di oggi, martedì 14 novembre, di BellaMa', il conduttore Pierluigi Diaco ha ricevuto un video-regalo da parte di Fiorello. Lo showman siciliano, mentre stava salutando il pubblico che ogni mattina all'alba anima le dirette di "VivaRai2" al Foro Italico a Roma, ha omaggiato il programma del pomeriggio di Rai2, che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17. Qualche giorno fa lo stesso Diaco aveva celebrato il successo di Rosaio Fiorello con tutto il cast della trasmissione, formato da 25 ragazzi della generazione Z (18-25 anni) e 25 boomer (over 55 anni), che aveva intonato un coro per Fiorello. A inizio puntata, la regia ha mandato in onda il video del mattatore siciliano, cogliendo di sorpresa Diaco e tutto lo studio di "BellaMa'". La puntata integrale di "BellaMa'" di oggi, come sempre, è disponibile su RaiPlay dalle ore 18.

© Riproduzione riservata