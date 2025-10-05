Fiorentina-Roma 1-2: Viola ribaltata da Soulé e Cristante, primo posto

Vittoria dal peso specifico elevato per la Roma a Firenze. Nel primo tempo è andata sotto ma ha ribaltato la partita, nel secondo ha gestito il vantaggio pur con qualche brivido. Con questa vittoria Gasperini è momentaneamente da solo in testa alla classifica, con 5 vittorie in 6 partite, in attesa dei risultati di Napoli e Milan.

Fiorentina-Roma: la cronaca del primo tempo

Dopo l’inattesa sconfitta infrasettimanale contro il Lille, Gasperini ripropone dall’inizio i due protagonisti (in negativo) della sfida, Dovbyk e Soulé, affiancati da un altro trequartista mancino, Baldanzi, con Dybala che torna tra i convocati. Pioli in difficoltà in classifica, si affida a Moise Kean, assistito da Gudmundsson.

L'inizio è confortante per i viola che subito si rendono pericolosi. Al secondo minuto fallo di Cristante su Dodo (subito ammonito) e punizione pericolosa dei venti metri, con Mandragora che spedisce alto. La Roma fa fatica a tenere il campo, appoggiandosi male a Dovbyk e al quarto d'ora va sotto. Mancini anticipa Kean a centrocampo ma nel ripulire palla si scontra con Celik. Palla a Nicolussi Caviglia che lancia immediatamente Kean. L'attaccante azzurro punta Ndicka con dei dribbling poi si apre lo spazio per il destro, potente e angolato dal limite, che Svilar sfiora solamente e si insacca nell'angolo più lontano.

La Roma trova il pareggio dopo sette minuti. Azione partita dalla sinistra con pallone in verticale in area per Dovbyk. L'ucraino spalle alla porta appoggia d'esterno e di prima, al limite per Soulé che d'incontro col mancino la piazza a giro alla destra di De Gea. Un gol che ricorda quello dello stesso argentino fatto a Pisa, in quel caso assistito con la sponda di Ferguson.

Ancora Soulé si rende pericolosissimo, ma Pablo Marì è provvidenziale nel deviare il tiro da ottima posizione. Alla mezz'ora la Roma ribalta completamente il punteggio in meno di 10 minuti. Celik si procura un calcio d'angolo che da destra Soulé batte sulla testa di Cristante. Il capitano, col suo classico movimento sul primo palo, all'indietro di testa riesce a sorprendere De Gea che smanaccia col pallone già dentro la propria porta.

Col vantaggio la Roma prende definitivamente controllo della partita e al 36º manca il tris con Dovbyk. Cross invitante di Wesley per l’ucraino che da posizione favorevolissima non riesce a indirizzare in porta. Poco dopo Fazzini lancia Kean sempre nello spazio di centrosinistra e da posizione simile a quella del gol, stavolta incrocia col mancino prendendo in pieno il palo. È l’ultimo brivido di un bel primo tempo che la Roma chiude avanti.

Piccoli fa tremare il vantaggio giallorosso che resiste

Nella ripresa con Piccoli al posto di Gudmundsson, ci sono subito occasioni da una parte e dall’altra: Dovbyk non gira in porta un cross di Wesley, mentre Fazzini sul ribaltamento di fronte dai 25 metri tira troppo centrale per impensierire Svilar. Gasperini cambia l’attacco e ripropone l’assetto visto contro il Torino. Rientra Dybala dall’infortunio al posto di Dovbyk, mettendosi così al centro dell’attacco, alla sua destra Pellegrini rileva Baldanzi.

È Roberto Piccoli il più pericoloso della Fiorentina. Al 70′ sfiora di testa una punizione dalla trequarti ma non trova la porta, pochi minuti più tardi, s’inventa un tiro improvviso di prima intenzione dai trenta metri che trova una clamorosa traversa a Svilar battuto.

A questo punto Pioli prova l’assalto nell’ultimo quarto d’ora con il tridente pesante, inserendo anche l’ex Dzeko, al posto di Mandragora. Gasperini da par suo inserisce forze fresche leggermente più difensive: Ziolkowski per Wesley, El Aynaoui per Soulé. All’82’ Fortini appena entrato mette un cross insidioso dove nessun romanista interviene, dall’altro lato arriva Gosens che spedisce alto da buona posizione. Al 90º squillo di Dybala che parte centralmente, salta Comuzzo e impegna De Gea dal limite. È l’ultimo highlight della partita: la Roma vince la 5ª partita su 6 e si issa da sola in testa alla classifica in attesa di Milan e Napoli. Gasperini può andare alla sosta per le nazionali soddisfatto e rinfrancato dopo la sconfitta partita in Europa League tre giorni fa.