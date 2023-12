Firenze, anziani coniugi morti in rogo a Bagno a Ripoli: un fermato, si sospetta omicidio

(Adnkronos) – Svolta nell'indagine sull'incendio scoppiato in un'abitazione a Bagno a Ripoli (Firenze) lo scorso 5 dicembre, dove furono trovati i corpi carbonizzati dei coniugi Umberto Della Nave, 83 anni, e Dina Del Lungo, 81 anni. La coppia di anziani non sarebbe morta nel rogo ma sarebbe stata uccisa prima durante un'aggressione e poi la casa in via Roma, in località Osteria Nuova, sarebbe stata data alle fiamme per depistare le indagini. I carabinieri lunedì 11 dicembre hanno sottoposto un uomo a fermo d'iniziato di delitto. Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, l'indagato avrebbe picchiato a morte l'anziano e poi avrebbe strangolato la moglie. Ancora da chiarire l'eventuale movente. Il sospettato del duplice assassinio sarebbe un uomo della zona. Quando i vigili del fuoco sono entrati all'interno della casa dei coniugi la sera del 5 dicembre, era completamente invasa dal fumo e con le fiamme ancora alte. Marito e moglie erano già morti quando sono stati estratti i corpi. Gli anziani coniugi avevano perso un figlio di 46 anni nel 2022. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

