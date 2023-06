Firenze, clochard accoltellato alla gola: fermata una donna

(Adnkronos) – Per l'accoltellamento alla gola di un clochard a Firenze la notte del 20 giugno scorso, la Polizia di Stato ha eseguito oggi un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di una donna lituana. La donna avrebbe trascorso alcune ore in un bar nei pressi dell’aeroporto cittadino insieme al cittadino tedesco di 72 anni. La Squadra Mobile di Firenze dopo aver analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ha acquisito elementi indiziari, ricostruendo gli attimi antecedenti l'accoltellamento. Quanto raccolto ha permesso alla locale Procura di emettere un fermo di indiziato di delitto, nei confronti della donna, che è stata fermata nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo toscano.

Il cittadino tedesco è ancora ricoverato all'ospedale di Careggi, in prognosi riservata per le ferite riportate in seguito al fendente che lo ha colpito in zona cervicale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

