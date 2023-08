Firenze, incendio a Massanera di Reggello: fiamme avanzano spinte dal vento

(Adnkronos) – Incendio a Massanera di Reggello, provincia di Firenze, in una zona impervia e raggiungibile solo a piedi. Le fiamme si stanno propagando rapidamente spinte dal vento e dalla pendenza favorevole. In arrivo sul posto numerose squadre di volontariato antincendio boschivo e un direttore operazioni. La sala operativa regionale ha disposto l'invio immediato di due elicotteri e sono in corso ulteriori valutazioni per l'eventuale invio di altri mezzi aerei. Sotto controllo invece gli incendi di Vinci e Tavarnuzze, dove sono in corso le operazioni di bonifica e controllo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata