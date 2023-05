Fisco, Ruffini: “800-900 leggi snervante, manco a ‘Rischiatutto'”

(Adnkronos) – Nell'attuale sistema fiscale c'è una giungla di 800-900 leggi che non aiutano né l'economia né gli addetti ai lavori. E' il messaggio del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, al convegno sulla delega fiscale organizzato dal dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Roma Tre con il professore ordinario di Diritto tributario Giuseppe Marini e il 'Sole 24 Ore'. "Ci siamo divertiti con il vice ministro all'Economia Leo a contare, ci sono circa 800 e 900 leggi vigenti. Al di là di partecipare a 'Rischiatutto' a poco servono per la crescita economica e rendono frustrante e snervante l'attività professionale", sottolinea Ruffini. "Mettere in ordine le norme e i testi unici è la parte più importante di tutta la delega", aggiunge. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata