Fit-Cisl Lazio: “Accordo con Ama per festività natalizie, bonus per chi garantirà servizio volontariamente” 

“Esprimiamo soddisfazione per l’accordo che abbiamo firmato ieri (2 dicembre, ndr) con Ama, per definire la gestione del servizio rifiuti durante le festività natalizie e di fine anno: con l’intesa assicuriamo dei bonus spesa multiuso a quei dipendenti che, su base volontaria, decideranno di prestare la loro disponibilità durante le ricorrenze.

In questo modo andremo incontro a persone che rinunceranno a passare giornate di festa con la loro famiglia per garantire un servizio fondamentale per la città di Roma. Rispetto allo scorso anno, l’intesa contiene un elemento migliorativo, perché tra le giornate che danno diritto ai bonus è stato inserito anche l’8 dicembre, insieme alle giornate del 25 e 26 e del primo e 6 gennaio”.

E’ quanto si legge in una nota di Massimiliano Gualandri, segretario regionale responsabile del Dipartimento Igiene Ambientale della Fit-Cisl Lazio, in cui si aggiunge che “i voucher a cui i lavoratori avranno diritto saranno utilizzabili su una piattaforma Welfare che sarà indicata da Ama, nel mese di febbraio o marzo e presentano un beneficio rispetto ai compensi monetari: non concorrono a formare il reddito e beneficiano di esenzione fiscale.

In poche parole, i soldi contenuti nei bonus non sono soggetti ad alcun tipo di tassazione”.

“In una congiuntura economica difficile come quella che attualmente molti, troppi lavoratori e famiglie affrontano – conclude il sindacalista -, riteniamo importante aver siglato un’intesa per il riconoscimento di un elemento retributivo aggiuntivo. Riteniamo che l’intesa vada a beneficio di tutti: lavoratori, cittadini della Capitale, azienda”.