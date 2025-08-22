Fiuggi è acqua, terme, clima e imprenditori coraggiosi: una miniera di potenziale turistico. Però bisogna crederci

Da secoli Fiuggi attira viaggiatori grazie alla sua acqua oligominerale, famosa per combattere la calcolosi e purificare il corpo. La sorgente a 12,4 °C, utilizzata anche per l’imbottigliamento, ha un’eredità antica: Michelangelo la definì “l’acqua che rompe la pietra”, e tra i beneficiati da quest’acqua così unica anche altri illustri, come papa Pio X e De Gasperi. Oggi, rilanciata dal nuovo assetto proprietario (LMDV di Del Vecchio che ha acquisito oltre il 72 %), il marchio Acqua Fiuggi punta su rebranding e comunicazione moderna.

Fiuggi non è solo acqua: il centro termale moderno, circondato da boschi, completa la bellezza del borgo storico arroccato in collina. Dopo Roma, è la città del Lazio con il maggior numero di posti letto in strutture alberghiere e extra‑alberghiere. Il clima, mite e salubre, e il patrimonio Liberty (come il Palazzo della Fonte e il Gran‑Hotel, ora teatro e scuola alberghiera) contribuiscono a un fascino unico.

Gli investimenti in corso e i segnali di rilancio di Fiuggi

Il 2024 è stato un anno fondamentale. Con il nuovo corso di Acqua e Terme, sono arrivate risorse e investimenti, liberando la città dal peso di contenziosi legali grazie a una sentenza favorevole contro Sangemini. È nato il turismo integrato, grazie alla sinergia tra Palazzo dei Congressi e la fonte Bonifacio VIII, con riscontri positivi e una strategia che proseguirà nel 2025. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Non solo: il comune ha inaugurato la Cure Medical Spa (ex Coni), una spa pubblica accessibile anche da hotel sprovvisti di centro benessere. Palazzo Fiuggi è stato premiato Spa dell’anno 2024 ai Food and Travel Italia Awards. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dal PNRR, finanziati progetti come la riqualificazione della ex‑caserma dei Carabinieri in centro polifunzionale (uffici, servizi, distaccamento centro‑impiego), il restyling dell’ex‑stazione Cotral e un nuovo polo scolastico. Il centro storico e gli spazi chiave prendono nuova vita. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sul versante sport, due piscine (una coperta e una olimpionica) sono state affidate in gestione per 10 anni al Centro Nuoto Roma, con investimenti per rinnovarle (630 000 € complessivi) e trasformarle in hub per eventi acquatici, agonisti e sociali. Un volano per l’indotto turistico e sportivo.

Turismo in crescita ed eventi: le premesse per il futuro

I numeri parlano chiaro: quasi un milione di presenze registrate nel 2024, un livello che Fiuggi non toccava da quasi 40 anni. Il modello di sviluppo è confermato: diversificazione dell’offerta turistica, investimento nel restyling urbano e nelle infrastrutture. Inoltre, Fiuggi si propone come destinazione per eventi, congressi e iniziative internazionali, grazie anche alla riqualificazione del borgo e di strutture ricettive.

La persona al centro: imprenditori “bravi e coraggiosi”, ma c’è fiducia?

L’azione dell’amministrazione sembra orientata al futuro: dai progetti pubblici (obiettivi di digitalizzazione, raccolta differenziata green, colonnine per auto elettriche), alla sinergia con il privato (sport, terme, brand). La visione c’è, e la strategia c’è.

Gli imprenditori alberghieri e ristoratori sembrano pronti a giocare la partita: con lo sviluppo di spa, reti benessere, eventi, la creazione di un’offerta integrata sposa la loro ambizione. Restano però dubbi: quanti piccoli operatori hanno realmente colto l’opportunità di accedere alla Cure Medical Spa? Non tutti erano presenti all’inaugurazione, nonostante potessero essere tra i principali beneficiari.

E i cittadini? Le presenze turistiche ritornano, ma serve un salto culturale. Serve che chi vive quotidianamente Fiuggi creda nel proprio territorio, lo racconti, lo promuova – e lo difenda.

Ora tocca alla comunità fiuggina giocare la sua partita

Fiuggi ha tutte le carte in mano: acqua leggendaria, storia, architetture, clima invidiabile, imprenditori coraggiosi, investimenti pubblici e privati, un marchio termale sotto i riflettori. Nessuna località del Lazio sembra potenzialmente più attraente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La domanda rimane: cittadini, amministratori, imprese ci credono davvero? Il rilancio c’è già, è iniziato. Ora serve coesione, comunicazione, responsabilità collettiva: per far sì che quel potenziale non resti solo promesse, ma diventi nuova realtà, solida, duratura, vissuta da tutti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata