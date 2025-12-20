Fiuggi, finto assicuratore denunciato: truffa con ricariche Postepay, la Polizia risale a un 24enne di Napoli

La promessa di una polizza “più conveniente”, l’urgenza costruita ad arte e la richiesta di un pagamento immediato: così, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, una donna residente a Fiuggi sarebbe stata raggirata da un finto assicuratore e indotta a effettuare due ricariche Postepay. La denuncia è scattata al termine delle indagini condotte dagli investigatori del Commissariato di P.S. di Fiuggi, che hanno identificato il presunto autore: un uomo di 24 anni, residente a Napoli, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Fiuggi, finto assicuratore denunciato: come sarebbe avvenuto il raggiro

Il meccanismo descritto dalla vittima in sede di denuncia ricalca uno schema ormai frequente nelle truffe "da contatto": l'interlocutore si presenta come un professionista affidabile, usa termini del settore, cita condizioni di copertura, scadenze e presunte procedure "obbligatorie". In questo caso, l'uomo avrebbe convinto la donna a disporre due ricariche su carta Postepay, facendo leva su raggiri e stratagemmi finalizzati a ottenere un trasferimento di denaro rapido e difficilmente revocabile.

L'elemento che rende insidiosa questa tipologia di truffa è la normalità del contesto: si parla di assicurazioni, un tema quotidiano per molte famiglie, e la richiesta economica viene presentata come un passaggio tecnico, quasi amministrativo. Il denaro, invece, finisce su canali che consentono un'immediata disponibilità delle somme, con un margine ridotto per blocchi o recuperi.

Fiuggi, finto assicuratore denunciato: le indagini del Commissariato di P.S.

Dopo la denuncia, gli investigatori del Commissariato di P.S. di Fiuggi hanno avviato accertamenti mirati per risalire all’identità del presunto truffatore. Il lavoro investigativo, svolto con immediatezza, ha portato all’individuazione di un 24enne residente a Napoli, ritenuto l’autore del raggiro contestato.

Secondo quanto riferito, l’uomo risulta gravato da numerosi precedenti di polizia per la stessa fattispecie. Un dettaglio che, pur non sostituendo l’accertamento giudiziario, rafforza il quadro investigativo e spiega la rapidità con cui si è arrivati a un nome e a una segnalazione formale all’Autorità giudiziaria.

Fiuggi, finto assicuratore denunciato: cosa prevede la legge e cosa succede ora

Il 24enne è stato deferito all’Autorità giudiziaria e dovrà rispondere del reato di truffa. Come sempre in questi casi, vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva: la denuncia e l’invio degli atti avviano il percorso giudiziario, che valuterà condotte, prove, responsabilità e circostanze.

Per la persona offesa, la denuncia rappresenta il primo passaggio per cristallizzare i fatti e consentire agli inquirenti di muoversi su tracce utili: movimenti di denaro, intestazioni, contatti, eventuali altri episodi collegati. Non sempre il recupero delle somme è immediato o garantito, ma l’attivazione tempestiva delle verifiche può aumentare le possibilità di ricostruire i flussi e individuare ulteriori responsabilità.

Fiuggi, finto assicuratore denunciato: reazioni e attenzione sul territorio

L’episodio conferma quanto il tema delle truffe resti sensibile anche nei centri non metropolitani. La percezione di sicurezza, spesso legata alla familiarità dei luoghi, può abbassare le difese: se la telefonata arriva con toni professionali, o se il contatto sembra “credibile”, diventa più facile cadere nel raggiro.

La risposta della Polizia di Stato, che ha ribadito la prosecuzione dei servizi mirati a contrastare il fenomeno, è un segnale importante: presidio costante, attività informativa e intervento investigativo rapido. L’obiettivo è duplice: individuare i responsabili e ridurre la platea delle potenziali vittime, diffondendo buone pratiche di prevenzione.

Fiuggi, finto assicuratore denunciato: i segnali d’allarme e le regole per difendersi

Molte truffe legate a false polizze o finti intermediari presentano indicatori ricorrenti. Riconoscerli in tempo può evitare il danno economico e lo stress che segue. Alcune regole semplici, ma efficaci:

Verificare sempre l’identità dell’intermediario: nome, recapiti, iscrizione ai registri ufficiali e sede operativa. Un professionista reale non teme controlli, anzi li facilita. Diffidare delle richieste di pagamenti “urgenti” con ricariche su carte prepagate o canali non tracciabili come un normale bonifico su conto intestato alla compagnia o all’intermediario autorizzato. Non condividere dati personali o documenti via messaggi se prima non è certa l’identità del contatto. In caso di dubbio, interrompere la conversazione e richiamare usando un numero ufficiale reperito autonomamente, non quello fornito dall’interlocutore.

E soprattutto, se il pagamento è già stato effettuato, muoversi subito: contattare i canali di assistenza del servizio usato, conservare ricevute e conversazioni, presentare denuncia. La tempestività, come dimostra l’intervento del Commissariato di P.S. di Fiuggi, fa la differenza per attivare gli accertamenti e limitare ulteriori conseguenze.