Fiuggi, incidente mortale sulla Provinciale per Canterno: turista romana perde la vita

La mattina di Capodanno si è chiusa con una vittima sulle strade del Lazio. Poco prima di mezzogiorno, nel territorio del Comune di Fiuggi, un incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale per Canterno ha causato la morte di una turista romana di 69 anni, coinvolta in uno scontro frontale fra due auto.

Incidente mortale a Fiuggi sulla Provinciale per Canterno: dove è avvenuto l’impatto

Il teatro dell'incidente è il tratto della Provinciale che collega Fiuggi alla zona del Lago di Canterno, un'arteria particolarmente frequentata nei giorni festivi da residenti e visitatori diretti verso l'area naturalistica. Secondo le prime ricostruzioni, i due veicoli procedevano in direzioni opposte: uno era diretto verso il lago, l'altro scendeva dalla città termale. Per cause ancora in fase di accertamento, l'urto è stato frontale e non ha lasciato scampo alla donna.

Incidente mortale a Fiuggi sulla Provinciale per Canterno: chi erano le persone coinvolte

Alla guida di una delle due auto c'era un ragazzo di 23 anni residente a Fiuggi. Sull'altra vettura viaggiava la donna di 69 anni, residente a Roma e in zona come turista. L'identità della vittima non è stata diffusa nelle prime ore, mentre le verifiche sono proseguite per chiarire ogni passaggio utile a ricostruire la dinamica e l'eventuale presenza di ulteriori persone a bordo dei mezzi.

Incidente mortale a Fiuggi sulla Provinciale per Canterno: i soccorsi e gli interventi sul posto

A dare l’allarme sono stati automobilisti di passaggio che hanno assistito alle conseguenze dell’impatto e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Fiuggi e personale della Questura di Frosinone, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente, ma le condizioni della 69enne sono apparse da subito gravissime: nonostante i tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale a Fiuggi sulla Provinciale per Canterno: cosa si sa sulle cause e cosa devono chiarire le indagini

Gli accertamenti sono in corso e, al momento, non risultano cause ufficialmente indicate come determinanti. I rilievi puntano a stabilire con precisione traiettorie, punti d’urto, velocità compatibili, condizioni dell’asfalto e visibilità in quel tratto, oltre allo stato dei veicoli. Come avviene in questi casi, saranno determinanti anche eventuali testimonianze di chi transitava in quel momento e la verifica di possibili elementi esterni: una manovra improvvisa, una perdita di controllo, un ostacolo, o altri fattori che potranno emergere dall’analisi tecnica.

Incidente mortale a Fiuggi sulla Provinciale per Canterno: le conseguenze sul territorio e il tema sicurezza stradale

L’incidente riporta l’attenzione sulle strade di collegamento verso le mete turistiche del Frusinate, spesso percorse in giornate festive con flussi irregolari e guida meno “abitudinaria”, specie per chi arriva da fuori. La Provinciale per Canterno, in particolare, unisce la funzione di collegamento locale a quella di accesso verso il lago e le aree verdi: un mix che richiede prudenza costante, sia in salita sia in discesa. Nel primo giorno dell’anno, con condizioni e ritmi diversi dal resto della settimana, basta poco perché un errore diventi irreparabile, e il bilancio si trasformi in una tragedia che apre il 2026 con una notizia dolorosa.