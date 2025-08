Fiuggi rinasce: il rilancio di acqua e terme con l’eleganza di una città Liberty

Fiuggi, nel cuore del Lazio, non è solo una celebre città termale: è un microcosmo di eleganza discreta, dove lo stile Liberty incontra il benessere moderno. Qui l’acqua sgorga limpida da otto secoli, il clima è temperato e le attività commerciali—negozi, hotel con e senza spa, ristoranti raffinati—rispecchiano uno standard di qualità ancora oggi raro. Nel 2024, l’ingresso di Lmdv Capital, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio (classe 1995, figlio del fondatore di Luxottica), con la quota del 72,5% in Acqua e Terme Fiuggi Spa, sta segnando l’inizio di una nuova fase, dando concretezza a un ambizioso ritorno alle radici storiche di eccellenza.

L’ingresso di Lmdv Capital: una svolta storica

Nel giugno 2024 è stato annunciato ufficialmente che Lmdv Capital ha acquisito la maggioranza di Acqua e Terme Fiuggi, con l'obiettivo dichiarato di "preservare e promuovere l'eredità di un marchio con otto secoli di storia". La percentuale acquisita varia leggermente tra fonti tra il 71,17 % e il 72,5 %, mentre una quota residuale resta in mano a imprenditori locali e al Comune di Fiuggi (circa il 5 %).

Leonardo Maria Del Vecchio ha commentato: “Siamo onorati e impegnati sin da subito a rinnovare e dare nuovo impulso al marchio FIUGGI, rafforzandone il posizionamento e la competitività sia a livello nazionale che internazionale”. Un chiaro segno di una strategia di lungo termine.

Lo sviluppo è articolato in un business plan 2025–2028 che prevede 38,5 milioni di euro di ricavi entro il 2028 (da circa 13 milioni nel 2024), supportati da un investimento complessivo di circa 40 milioni. Circa 15 milioni sono già stati spesi in otto mesi per il rinnovamento strutturale dell'impianto di imbottigliamento.

Fiuggi: acque termali, clima e charme urbano

La città di Fiuggi vanta una tradizione termale che affonda le radici nel XIII secolo, quando l’acqua già attrasse pellegrini e si diffuse per le sue proprietà terapeutiche. Secondo la storia, Michelangelo Buonarroti la descrisse come “l’acqua che rompe la pietra”, dopo averla bevuta per curare la calcolosi. Papa Bonifacio VIII e altre personalità illustri la elogiarono nei secoli.

Le due fonti principali—Bonifacio VIII nel centro storico e Anticolana tra i Monti Ernici—offrono acque oligominerali a 12,4 °C, conosciute per favorire l’eliminazione dell’acido urico e la prevenzione dei calcoli renali.

Fiuggi gode inoltre di un clima temperato, alternando estati piacevoli e inverni miti: un'oasi termale ideale. Il cuore della città, con le sue vie in stile Liberty, conferisce un fascino sobrio ed elegante, mai invadente, perfetto complemento al relax termale.

Hotel, spa e retail: un’offerta di eccellenza

Fiuggi offre una gamma variegata di hotel, molte strutture con spa interna, che integrano percorsi termali e trattamenti benessere. Gli hotel di fascia alta combinano design raffinato e una cura attenta dei dettagli, rendendo l’esperienza rilassante e sofisticata.

La città non è solo terme: vanta negozi e botteghe artigianali, antiquariato etnico, boutique di alimentari di qualità, gastronomie, enoteche ed esercizi commerciali selezionati. Il retail locale riflette la stessa filosofia: prodotti curati, servizio garbato, attenzione alla tradizione e all'innovazione, mantenendo quella atmosfera calma ed esclusiva tipica di Fiuggi.

Spirito esclusivo, perfezione operativa

Oltre all’acqua e al termalismo, ciò che rende unica Fiuggi è il suo spirito cittadino: elegante, mai rumoroso, con un’architettura che racconta il tempo del Liberty, gli alberghi classici, i viali alberati e i giardini curati. Una città dove il benessere è declinato anche nella semplicità della passeggiata, nel servizio discreto e nell’accoglienza rassicurante.

Con l’ingresso di Lmdv Capital, l’obiettivo è rafforzare questa identità. Il rilancio non è solo commerciale: è un restyling culturale, una riscoperta del legame tra la città, il marchio e la comunità locale. Si punta al coinvolgimento dei residenti, al rispetto della storia e alla valorizzazione del territorio.

La possibilità di un rilancio autentico, radicato, sostenibile

Fiuggi è una città che si distingue: acque dalle proprietà uniche, clima mite e un'offerta termale e alberghiera che parla di eleganza discreta. Con Lmdv Capital al timone di Acqua e Terme Fiuggi, la sua eredità storica diventa motore di un rilancio moderno e ambizioso.

E non si tratta solo di riproporre un marchio antico: si tratta di riportarne dignitosamente in luce il valore, attraverso investimenti strutturali, comunicazione raffinata, sostenibilità industriale, iniziative culturali e rispetto della comunità. Il progetto intreccia passato e futuro con naturalezza: come una città Liberty che ritrova la propria voce, forte, autentica, elegante.

