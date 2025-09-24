Fiumicino, attraversa la strada con il figlio di 8 anni: investita da un’auto muore 34enne

Una normale serata autunnale si è trasformata in tragedia per Simona, una giovane donna di 34 anni. Era il 23 settembre e l’orologio segnava poco dopo le 20:30 quando lei e il suo figlio di otto anni si incamminavano lungo via Redipuglia a Fiumicino, nella località Isola Sacra. Una zona ben conosciuta dai residenti, ma tristemente nota anche per la sua scarsa illuminazione che ha già fatto parlare di sé in passato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’incidente mortale

Mentre camminava mano nella mano con il suo bambino, improvvisamente una Smart guidata da un trentenne l'ha travolta in pieno. Simona non ha avuto scampo; l'impatto è stato fatale e lei ha perso la vita sul colpo. Il figlio miracolosamente è rimasto illeso, ma gli abitanti della zona sono accorsi subito sul posto, increduli e sconvolti dall'accaduto.

Reazioni e commenti dei residenti

I vicini hanno espresso il loro dolore e la loro rabbia, definendo questa tragedia "annunciata". Non è la prima volta che si verificano incidenti simili su quella strada. "Era solo questione di tempo," ha dichiarato un residente che conosce bene i rischi di quella strada poco illuminata e trafficata soprattutto nelle ore serali.

L’appello delle autorità locali