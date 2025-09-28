Fiumicino, il tragico incidente di Simonetta Bartoletto: due giovani testimoni chiave

Martedì sera in via Redipuglia a Fiumicino si è consumata una tragedia che ha scosso l’intera comunità. Simonetta Bartoletto, una madre e professionista stimata, è stata vittima di un incidente che al momento è classificato come omicidio stradale. Un evento drammatico avvenuto sotto gli occhi innocenti di due bambini. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Testimoni oculari, i due piccoli nel luogo dell’incidente

A raccontare quei momenti ci sono soltanto loro: il figlio di Simonetta, di appena otto anni, e la figlia del collega Cristiano Maggetti. I due piccoli erano lì, nel luogo dell’incidente. Hanno assistito a tutto in prima persona e ora la loro testimonianza è cruciale per ricostruire i fatti. È difficile immaginare quanto possa essere complesso per dei bambini così giovani portare il peso di una verità che nessun adulto vorrebbe mai affrontare.

Indagine in corso

Le autorità stanno lavorando incessantemente per chiarire ogni aspetto di questa vicenda. Gli investigatori stanno cercando di ottenere il massimo dalle testimonianze dei piccoli senza sottoporli a stress aggiuntivi. Si tratta di un equilibrio delicato tra la necessità di giustizia e la protezione dell'infanzia.

La comunità chiede chiarezza

L'accaduto non ha lasciato indifferenti i residenti della zona. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia Bartoletto e molti si sono stretti attorno ai due piccoli testimoni con gesti concreti di solidarietà. La comunità è compatta nel chiedere chiarezza su quanto accaduto quella sera.

Si arrivi presto a una verità