Fiumicino in fiamme: l’impegno del sindaco Baccini contro i roghi sospetti

L’ondata di incendi a Fiumicino

Negli ultimi giorni, il comune di Fiumicino è stato teatro di una serie di incendi che stanno destando notevole preoccupazione. Il sindaco Mario Baccini ha assunto un ruolo attivo nel coordinare le operazioni necessarie per fronteggiare questa emergenza. “Stiamo lavorando fianco a fianco con le forze dell’ordine per individuare eventuali responsabili”, ha dichiarato il primo cittadino. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’ipotesi dolosa e i luoghi colpiti

I roghi si sono concentrati soprattutto nella zona di Parco Leonardo e presso il centro commerciale Da Vinci. In queste aree, la frequenza degli incendi ha insospettito le autorità locali, che non escludono la possibilità di azioni dolose. “Abbiamo avviato una verifica approfondita dei filmati delle telecamere di sorveglianza”, ha spiegato Baccini. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Collaborazione con i cittadini

L’amministrazione comunale sta anche raccogliendo le segnalazioni dei cittadini, che si sono rivelati alleati preziosi nella lotta ai roghi. “Le denunce pervenute sono essenziali per comprendere meglio cosa stia accadendo”, ha sottolineato il sindaco.

Sforzi di prevenzione e reazione rapida

L’intervento tempestivo è stato possibile grazie a una vigilanza continua da parte delle autorità. Questa mobilitazione costante ha permesso di limitare i danni in più occasioni, ma l’allerta rimane alta dato che la situazione è tutt’altro che risolta. “La nostra struttura è sotto pressione”, ha ammesso Baccini, evidenziando l’importanza della prevenzione continua. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un problema più ampio

Baccini ha inoltre rilevato che il problema degli incendi non riguarda solo Fiumicino ma interessa anche Roma e altri comuni della provincia. “Stiamo affrontando una sfida complessa, ma siamo determinati a non abbassare la guardia finché non avremo chiarito le cause dietro questi eventi”, ha concluso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata