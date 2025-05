Fiumicino, inaugurato all’aeroporto il primo Dog Relais italiano: come funziona

Per chi deve partire in aereo e non può portare con sé il proprio cane, o per chi lavora tutto il giorno e cerca un’alternativa all’appartamento vuoto, arriva una novità: all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino è stato inaugurato il primo Dog Relais italiano all’interno di uno scalo aeroportuale.

Dog Relais a Fiumicino, le opzioni

Si tratta di una struttura pensata per accogliere cani in totale sicurezza, offrendo sia soluzioni diurne (asilo) che servizi per il pernottamento. È un progetto nato per rispondere a esigenze pratiche dei proprietari e per garantire allo stesso tempo il benessere dell’animale.

Si trova nelle immediate vicinanze del parcheggio lunga sosta dell'aeroporto e può essere raggiunta in auto o tramite navetta dagli altri parcheggi e dalla stazione ferroviaria di Fiumicino. Il Dog Relais è attivo tutti i giorni della settimana e offre 40 alloggi in legno per cani.

Ogni lodge dispone di una zona interna di 4 metri quadrati, una zona esterna di 10 metri quadrati, spazi coperti e scoperti, riscaldamento a pannelli radianti, abbeveratoio automatico e persino filodiffusione musicale. Le opzioni non si fermano al semplice alloggio.

Chi opta per la formula asilo può lasciare il cane durante il giorno per farlo partecipare ad attività ricreative. Per chi sceglie il soggiorno completo, il cane dormirà nei lodge ed è possibile richiedere la versione Premium, che prevede extra come:

cuscino in pelle

aromaterapia

videochiamata con il proprietario

una giornata di SPA per cani

È disponibile anche un’applicazione dedicata che consente ai proprietari di monitorare il proprio cane da remoto.

Il Dog Relais offre, su richiesta, anche un’ampia gamma di servizi accessori:

assistenza veterinaria

toelettatura e igiene dentale

trattamenti di benessere come il grooming o la manipolazione con arnica

navetta per il trasporto del cane (dog shuttle)

