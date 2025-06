Fiumicino investe nella genitorialità: un sostegno concreto nei primi mille giorni di vita del bambino

C’è un momento preciso, nella crescita di ogni persona, in cui si pongono le basi per tutto ciò che verrà dopo. È un arco di tempo breve, ma decisivo: i primi mille giorni di vita, che vanno dalla gravidanza fino al compimento del terzo anno.

I primi mille giorni: perché sono così importanti

Su questi primi mille giorni la ricerca scientifica ha acceso i riflettori già da tempo, mettendo in evidenza come la qualità delle esperienze vissute dal bambino in questo periodo influenzi in modo duraturo lo sviluppo cerebrale, la capacità di apprendere, la salute mentale ed emotiva, e persino la resilienza a lungo termine.

Non è una teoria astratta. Lo dimostrano decenni di studi neurobiologici, psicologici e sociali. Eppure, se da un lato cresce la consapevolezza istituzionale e scientifica, dall’altro il supporto reale ai genitori — soprattutto a quelli che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità — resta ancora frammentario. È in questa direzione che si muove il nuovo progetto promosso dal Comune di Fiumicino e affidato all’Associazione Il Melograno: un intervento integrato, concreto e personalizzabile, pensato per accompagnare i genitori nelle sfide della prima infanzia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un aiuto su misura, nel momento più delicato

Il progetto “I primi mille giorni – Supporto ai genitori nei primi anni di vita dei bambini” nasce con un obiettivo preciso: dare risposte reali a bisogni reali. Nessuna promessa generica, nessuna retorica. Si parte da una constatazione semplice ma essenziale: crescere un figlio non è mai un’esperienza neutra. È profondamente trasformativa, coinvolge tutti gli aspetti della vita di una persona. Quando il contesto è favorevole, i genitori riescono a navigare con sufficiente sicurezza tra emozioni nuove, domande che affiorano e responsabilità crescenti. Ma quando il supporto manca — o non è adeguato — la fatica può prendere il sopravvento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il progetto, attivo sul territorio di Fiumicino, si rivolge in modo inclusivo a tutte le donne in gravidanza e alle famiglie con bambini fino ai tre anni, offrendo quattro modalità principali di intervento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sportello telefonico: una linea diretta con chi ascolta davvero

Non è sempre facile sapere a chi rivolgersi. Dubbi sulla salute del neonato, difficoltà con l’allattamento, incertezze sulla gestione del sonno, o più semplicemente il bisogno di confronto. Il call center del progetto è pensato per questo: dal lunedì al venerdì, i genitori possono trovare ascolto, informazioni e orientamento da parte di operatrici esperte. Il servizio è gratuito, riservato, e rappresenta il primo livello di accesso a un sostegno più ampio.

Home visiting: portare il supporto dentro casa

Per molte neomamme, i giorni dopo il parto sono una tempesta silenziosa: emozioni forti, stanchezza fisica, isolamento sociale. In questo contesto, il servizio di home visiting si propone come un’ancora. Operatrici formate si recano direttamente nelle abitazioni per affiancare le famiglie nella cura quotidiana del neonato. Non si tratta di “istruire” i genitori, ma di sostenerli: aiutare a interpretare il pianto, favorire il bonding, osservare insieme i segnali del bambino e rafforzare la fiducia nelle proprie competenze genitoriali.

Gruppi mamme: uno spazio reale per costruire legami

La solitudine è una delle difficoltà meno raccontate della genitorialità. Per questo, il progetto ha previsto momenti di incontro tra genitori, nei cosiddetti “Gruppi Mamme”, rivolti a chi ha bambini da uno a tre anni. Ogni settimana, nella biblioteca comunale Giulio Regeni, uno spazio accogliente si apre al confronto informale, alla condivisione di esperienze, alla creazione di una rete tra pari. Un’occasione per uscire di casa, incontrare altre madri e padri, dare voce alle domande che spesso restano inespresse.

Webinar tematici: informazione accessibile, anche a distanza

L’accessibilità è uno dei cardini del progetto. Per questo, accanto agli interventi in presenza, sono stati attivati anche incontri online su temi chiave legati alla genitorialità. Dall’alimentazione complementare alla gestione dei capricci, dal sonno infantile alla relazione tra fratelli, i webinar permettono ai genitori di approfondire argomenti specifici senza dover affrontare spostamenti o organizzazioni complesse. Basta una connessione internet e il tempo di un’ora per accedere a contenuti curati e di qualità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un progetto radicato sul territorio, aperto a tutte le famiglie

Il progetto è gratuito e aperto a tutte le donne in gravidanza e alle famiglie con figli fino ai 3 anni, residenti nel Comune di Fiumicino. Per accedere ai servizi è sufficiente contattare il numero dedicato o scrivere all’indirizzo email del progetto. La scelta di affidare l’attuazione all’Associazione Il Melograno — con oltre quarant’anni di esperienza in questo campo — garantisce un approccio professionale, empatico e rispettoso delle singole storie familiari.

Un investimento nel futuro, che parte dall’inizio

Supportare i genitori nei primi anni di vita dei figli non è solo una questione privata. È una strategia pubblica. È un investimento che produce benefici misurabili per tutta la comunità: minori tassi di disagio, migliori esiti scolastici, maggiore equità sociale. Fiumicino, con questo progetto, si allinea alle migliori pratiche internazionali, scegliendo di non lasciare soli i genitori in un momento così cruciale. E dimostra che il sostegno alla genitorialità non è un gesto assistenziale, ma una scelta di civiltà.

Contatti utili per “I prime mille giorni”

Telefono: 375 9251860

Email: progettoiprimi1000giorni@gmail.com

Sede Gruppi Mamme: Biblioteca comunale Giulio Regeni, via della Scafa 46, Fiumicino

Giorno e ora: ogni mercoledì, dalle 10 alle 11:30

© Riproduzione riservata