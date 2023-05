Flat tax, Salvini: “C’è già, non diciamolo a Ue altrimenti manda i caschi blu”

(Adnkronos) – "Questa Europa, questa settimana, ci ha spiegato che la flat tax non la dobbiamo fare, noi sottovoce non glielo abbiamo detto ma ce lo diciamo qua, sovversivi in questa domenica mattina, che c'è già la flat tax quindi a Bruxelles silenzio che sennò magari ci mandano i caschi blu". Così Matteo Salvini, parlando alla scuola politica della Lega. "Però la flat tax c'è, arriva fino agli ottantamila euro di fatturato per le partite Iva, e aggiungo che noi vogliamo portare almeno a centomila il tetto per le partite Iva per questa tassa piatta al quindici per cento ed estendere questo trattamento fiscale equo a lavoratori dipendenti, pensionati e famiglie". "Pagare meno per pagare tutti" conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

