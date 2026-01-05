Flavio Briatore: “La vita a Montecarlo e la mia visione del fisco e dello Stato”

Flavio Briatore torna sulla scena mediatica con una lunga intervista al Corriere della Sera che non resta confinata al profilo personale. Nel racconto dell’imprenditore, dalle origini in un piccolo paese del Cuneese alla vita a Montecarlo, affiora un messaggio netto: la scelta dei luoghi in cui vivere e investire segue logiche di tutela economica e di opportunità. È un discorso che, per forza di cose, si intreccia con temi collettivi: rapporto con lo Stato, pressione fiscale, fiducia nella giustizia, valore dei servizi pubblici, narrazione dei “ricchi” nella sfera pubblica. La sua frase più discussa — “L’Italia non mi ha mai aiutato… e non si merita che ci viva” — diventa un detonatore politico, perché non riguarda solo lui, ma tocca una sensibilità diffusa in un Paese che fatica a tenere insieme crescita, equità e coesione sociale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Briatore al Corriere: Monaco e “protezione fiscale”, la scelta che divide l’opinione pubblica

Briatore spiega di essere iscritto all’Aire da 45 anni, di avere vissuto a lungo negli Stati Uniti lavorando per Benetton e, poi, in Inghilterra durante gli anni della Formula 1. Rivendica anche un dettaglio emblematico: “In Italia non ho un conto corrente dagli anni 80”. Quando la domanda arriva diretta — “Ha scelto Monaco perché non paga le tasse?” — la risposta è articolata e insieme tagliente: la leva fiscale è indicata come uno dei motivi, ma non l’unico; vivere dove “c’è maggior protezione fiscale” viene presentato come un criterio quasi naturale per chi fa impresa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

È proprio qui che si apre la faglia pubblica. Da una parte, la legittimità di scelte consentite dalle norme e sostenute dalla mobilità internazionale. Dall’altra, la percezione che la fiscalità sia il pilastro del patto sociale: welfare, sanità, scuola, servizi territoriali. Nel Lazio, dove il tema dei bilanci pubblici e della tenuta dei servizi è costante, l’argomento non resta astratto: ogni discussione su entrate e spesa rimanda a liste d’attesa, trasporti, manutenzione urbana, emergenze sociali.

“L’Italia non mi ha mai aiutato”: la frattura culturale fra impresa e istituzioni

Briatore collega la sua distanza dall’Italia a una storia personale di conflitti e di ferite, citando il caso Force Blue. Il passaggio non è solo difensivo: è una critica generale al sistema-Paese, definito con una formula che richiama il “Gattopardo”, ovvero la tendenza a proclamare cambiamento per lasciare tutto com’è. Il punto politico, per chi governa, è evidente: quando imprenditori e figure pubbliche dichiarano di non riconoscersi nella “protezione” dello Stato, si consuma un pezzo di fiducia civica.

Il tema richiama, in controluce, una domanda che riguarda anche l’amministrazione locale e regionale: come rendere un territorio attrattivo senza trasformare l’attrattività in privilegio per pochi? E come evitare che il conflitto permanente, denunciato dall’intervistato quando dice di cambiare canale perché nei Tg vede solo litigi, diventi l’alibi per non affrontare politiche sui giovani e sul lavoro?

Force Blue, aste e giustizia: quando un caso diventa simbolo

Nell’intervista, Briatore torna sullo yacht Force Blue, sequestrato e venduto all’asta durante la pandemia a 7 milioni, cifra ritenuta dall’imprenditore molto inferiore al valore reale. Aggiunge un elemento temporale che pesa nel racconto: l’asta, sostiene, non avrebbe dovuto svolgersi a ridosso di una pronuncia che “ci avrebbe assolti”. E rivela di avere chiesto un risarcimento, aspettando l’esito. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Al di là della vicenda specifica, il dato politico è nella trasformazione di un procedimento in simbolo. In Italia il rapporto con la giustizia è spesso letto in chiave di “fiducia” o “sfiducia” sistemica: tempi, modalità, conseguenze reputazionali. Un caso ad alta esposizione diventa, inevitabilmente, un catalizzatore, e alimenta il racconto di chi vede nelle istituzioni un terreno instabile.

Sanità italiana e responsabilità individuale: l’argomento che riporta al welfare

Alla domanda sul fatto che, quando si è ammalato, si sia curato in Italia, Briatore risponde elogiando i medici italiani e precisando: “Ho pagato tutto”. È un inciso che, in un Paese con Servizio sanitario nazionale universalistico, apre un confronto inevitabile. La qualità clinica come patrimonio collettivo convive con differenze territoriali e tensioni sulle risorse. In Regione Lazio questo nodo è particolarmente sensibile: eccellenze ospedaliere e ricerca avanzata convivono con una domanda di cure che cresce, e con cittadini che chiedono tempi certi e accesso più semplice.

Posti di lavoro e indotto: la legittimazione dell’impresa nella sfera pubblica

Briatore porta numeri e orgoglio: a Monaco, racconta, le sue attività danno lavoro a quasi 200 persone; la nomina a Goodwill Ambassador da parte del Principe Alberto è descritta come riconoscimento del lavoro svolto e della rarità della gratitudine. Evoca anche la Sardegna e il Billionaire, ricordando l’indotto e le iniziative durante l’alluvione del 2004, e accusa politici e ambienti “radical chic” di voler congelare l’isola, persino sui collegamenti con la penisola.

Qui si innesta un tema che la politica non può eludere: l’impresa chiede stabilità e regole; lo Stato chiede contributo e responsabilità. In mezzo, c’è il cittadino che misura la credibilità delle parole con i fatti quotidiani: servizi, opportunità, lavoro.