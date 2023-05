Florida, sparatoria a Hollywood Beach: 9 feriti

(Adnkronos) – Almeno nove persone, tra cui un bimbo di un anno, sono state ferite in una sparatoria a Hollywood Beach, in Florida. Lo riferiscono i media locali, precisando che la sparatoria scoppiata sul lungomare avrebbe avuto come protagonisti due gruppi rivali. Tra i feriti, uno dei quali è stato sottoposto a intervento chirurgico nella notte, si contano quattro minori. La portavoce della polizia, Deanna Bettineschi, ha spiegato che una persona è stata arrestata e un'altra è ricercata. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

