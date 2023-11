Fluminense vince Coppa Libertadores, Boca battuto 2-1 in finale

(Adnkronos) – Il Fluminense vince la Coppa Libertadores 2023 battendo in finale il Boca Juniors per 2-1 ai supplementari. Allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro, la formazione carioca passa in vantaggio al 35' con German Cano. Il Boca pareggia al 71' con Advincula. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, epilogo ai supplementari. Il Fluminense trova il 2-1 con John Kennedy al 98' e trionfa, conquistando la prima Libertadores della propria storia. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata