Fmi rivede al rialzo le stime di crescita dell’Italia all’1,1%

(Adnkronos) – Il Fondo Monetario Internazionale conferma il recupero dell'economia italiana. Nell'aggiornamento del World Economic Outlook, appena diffuso, l'Fmi ha rivisto infatti al rialzo la stima del nostro Pil per il biennio 2023-24 con una crescita che quest'anno dovrebbe toccare l'1,1% (+0,4 punti sulle previsioni di aprile) per attestarsi allo 0,9% nel 2024 (+0,1 punti). Come spiega il Fondo, e come aveva suggerito nei giorni scorsi il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, a favore della crescita del Pil italiano (ma anche di quello spagnolo), gioca l'andamento più forte dei servizi e del settore turistico. In un contesto di "resilienza a breve termine ma di sfide che permangono" il Fondo Monetario Internazionale, nell'aggiornamento del World Economic Outlook, appena diffuso, ha leggermente rialzato le stime della crescita globale nel 2023, ora vista a +3% ma in rallentamento dal +3,5% del 2022. Confermato invece il +3,0% di crescita anche nel 2024. L'Fmi sottolinea come le catene di approvvigionamento hanno ampiamente ripreso la loro piena funzionalità con costi e tempi di consegna dei fornitori tornati ai livelli pre-pandemia. Tuttavia, si aggiunge, "le forze che hanno ostacolato la crescita nel 2022 persistono" dall'inflazione all'irrigidimento delle politiche delle banche centrali. —[email protected] (Web Info)

