Foggia, 72enne uccisa a coltellate nella sua tabaccheria

(Adnkronos) – Una donna di 72 anni è stata uccisa con diverse coltellate all'interno della tabaccheria in via Marchese De Rosa, a Foggia. E' successo intorno alle 13. A chiamare il 112 una persona ancora non identificata. Il corpo, riverso a terra vicino al bancone, sarà sottoposto a un primo esame del medico legale in arrivo sul posto. Impegnati nelle indagini i carabinieri. Al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Nessuna pista è esclusa.

