Foibe, attacco a troupe Rai che girava servizio su eccidi in Slovenia – Video

(Adnkronos) – Attacco ai mezzi della troupe Rai che nel pomeriggio del 16 gennaio era impegnata a realizzare in Slovenia un servizio sugli eccidi delle foibe. Parabrezza spaccato e fiancata distrutta da ignoti nei pressi di una caverna in cui l’inviato del Tg2 Andrea Romoli, accompagnato dagli speleologi Franc Maleckar e Maurizio Tavagnutti, stava realizzando delle riprese con la sua troupe. A rendere noto l’episodio, denunciato alle forze dell’ordine, il sindacato Unirai, liberi giornalisti Rai. "Unirai condanna questi atti intimidatori e violenti che non fermeranno il lavoro dei giornalisti Rai per raccontare i crimini di ieri e di oggi", dice il sindacato. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata