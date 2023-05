Fontana di Trevi in Brasile, copia identica vicino San Paolo – Video

(Adnkronos) – Visitare Fontana di Trevi è ora possibile anche in Brasile. E' stata infatti inaugurata la settimana scorsa a Serra Negra, vicino San Paolo, una copia del celeberrimo monumento italiano riprodotto, in scala ridotta e con materiali diversi, nei minimi dettagli. "Serra Negra ha vinto un'opera ispirata a uno dei monumenti romani più famosi, la Fontana di Trevi – annuncia in un post su Twitter la Segreteria del Turismo di San Paolo – . L'attrazione turistica, aperta da venerdì scorso, può essere visitata da tutti". L'opera, spiega nel video condiviso sui social il segretario al Turismo Roberto De Lucena "celebra l'amicizia e la fratellanza tra due popoli". Sono tanti infatti gli italiani che sono emigrati in Brasile e che lì hanno portato un pezzetto della propria cultura. Da qui la citazione di Cicerone scritta sulla targa posta accanto alla 'Fontana di Trevi em Serra Negra': "Ubi italicus Ibi Italia". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

