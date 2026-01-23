Fontana di Trevi, ticket e “casse” diffuse: il piano del Campidoglio per ridurre le code dal 1° febbraio 2026

Roma si prepara a cambiare uno dei gesti più abituali del turismo mondiale: avvicinarsi alla Fontana di Trevi. Dal 1° febbraio 2026 entra in vigore un sistema di accesso regolamentato, con biglietto per turisti e non residenti, pensato per governare i flussi e limitare le attese davanti al monumento. Il quadro è delineato negli atti capitolini legati al “progetto di gestione 2026” e al nuovo sistema tariffario che ridisegna anche l’accessibilità dei Musei Civici, con un principio dichiarato: far pagare di più a chi visita Roma per pochi giorni, rendendo più semplice e conveniente la fruizione per chi vive nel territorio.

Fontana di Trevi, biglietto e canali di vendita: come cambia l’accesso dal 1° febbraio 2026

Il modello scelto punta su una biglietteria “distribuita”, con acquisto da remoto e acquisto in presenza, così da spalmare la domanda e impedire l’effetto imbuto che oggi si forma nelle ore di punta. I ticket, come indicato nella documentazione del Comune, potranno essere comprati in tre modalità.

La prima è online, attraverso il sito dedicato www.fontanaditrevi.roma.it (che, nella fase di avvio, risulta indicato come canale, anche se non ancora operativo in modo pienamente visibile al pubblico). Qui l’orientamento è offrire anche “biglietti open”, utilizzabili senza vincolo di data e senza prevendita, una formula che mira a rendere più elastica la programmazione dei visitatori.

La seconda modalità è la rete fisica di vendita: biglietterie del Sistema Musei, PIT e altri punti autorizzati, compresi circuiti come Vivaticket e i P.stop. In questo caso il pagamento è previsto sia in contanti sia con carta, dettaglio non secondario per intercettare anche chi non usa strumenti digitali o chi viaggia con budget cash.

La terza via è l’acquisto direttamente sul posto, ma soltanto con carta: sono previste dieci postazioni SmartPos+ all’ingresso del percorso in via della Stamperia. Ogni operazione, nella stima tecnica riportata negli atti, richiederebbe circa 30 secondi. Il pagamento passa dai principali circuiti elettronici e dai wallet digitali più diffusi, come Apple Pay e Google Pay, con integrazione di sistemi molto utilizzati da visitatori internazionali, inclusi Alipay, Bancomat Pay e WeChat Pay.

Fontana di Trevi, doppia fila e controlli: la gestione dei flussi per evitare attese e assembramenti

Il canale di vendita multiplo avrà un riflesso immediato sull’accoglienza: l’organizzazione prevede due file separate, una per chi deve acquistare sul posto e una per chi è già in possesso del biglietto. La verifica avverrà prima dell’avvicinamento alla fontana, con un operatore dotato di scanner collegato al sistema elettronico.

L'obiettivo amministrativo è chiaro: ridurre tempi morti, limitare le pressioni sulla piazza, mantenere percorsi ordinati. In una zona ad altissima densità pedonale, ogni dettaglio operativo incide anche su sicurezza urbana, lavoro degli addetti e qualità della visita. La scelta della doppia fila, unita al controllo digitale, punta a trasformare un luogo simbolico in un accesso misurabile e governabile, con regole uguali per tutti e margini di intervento in caso di picchi.

Orari Fontana di Trevi 9-22 e stop tecnici: cosa succede nei giorni di manutenzione Acea e raccolta monete

Il monumento sarà visitabile dalle 9 alle 22, con ultimo ingresso alle 21. È previsto un orario ridotto nei giorni dedicati alla raccolta delle monete e agli interventi di manutenzione Acea, aspetti già noti per chi frequenta l’area e che ora vengono inglobati dentro un calendario di accesso regolamentato.

Nella pratica significa che, in determinate fasce, il “catino” davanti alla fontana potrà essere temporaneamente interdetto o accessibile con limitazioni. Per la gestione cittadina è un passaggio importante: la manutenzione non resta un fatto tecnico “a margine”, ma diventa parte dell’organizzazione della visita e delle informazioni da dare a residenti, turisti, operatori e guide.

Nuovo sistema tariffario Roma 2026: ticket per non residenti in cinque musei finora gratuiti

La Fontana di Trevi non è un caso isolato. Il nuovo impianto tariffario introduce l’ingresso a pagamento per turisti e non residenti anche in cinque sedi museali finora gratuite: Villa di Massenzio, Museo Napoleonico, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti e Museo Pietro Canonica.

Il razionale è collegato a sostenibilità e valorizzazione: luoghi piccoli, spesso fragili per spazi e allestimenti, diventano più gestibili con una contribuzione minima da parte di chi visita occasionalmente. Si tratta anche di un messaggio politico-amministrativo: il patrimonio civico è un bene collettivo da tutelare con risorse certe, senza scaricare costi soltanto sul bilancio pubblico.

Musei gratis ai residenti di Roma e provincia: l’elenco dei siti che diventano accessibili senza biglietto

La contropartita è ampia e riguarda direttamente i residenti di Roma e della Città Metropolitana. La gratuità viene estesa anche a luoghi oggi a pagamento, con un elenco che include: Musei Capitolini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo della Forma Urbis, area Sacra di largo Argentina, area archeologica del Circo Massimo, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia e Museo Civico di Zoologia.

Resta gratuita per tutti, senza distinzione, la visita al Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, al Museo di Casal de’ Pazzi, al Museo delle Mura e alla Casa Museo Alberto Moravia.

È una scelta che, nelle intenzioni, mira a ricucire il rapporto quotidiano fra cittadini e patrimonio: non solo grandi eventi e turismo, ma accesso ordinario, ripetibile, sostenibile, anche per famiglie, studenti, anziani.

Motivazioni e conseguenze: accessibilità, tutela e nuove abitudini per turismo e città

Dal punto di vista gestionale, il Campidoglio prova a tenere insieme tre esigenze: limitare l'affollamento nei luoghi simbolo, garantire risorse per manutenzione e servizi, aumentare l'accessibilità per chi vive nel territorio. L'impatto, però, non sarà solo organizzativo.

Per i turisti cambia l’abitudine dell’“arrivo e basta”: servirà pianificare, scegliere il canale di acquisto, rispettare controlli e orari. Per gli operatori del settore (guide, albergatori, commercio dell’area) la partita sarà sulla chiarezza delle informazioni, per evitare disorientamento e lamentele. Per i residenti, invece, si apre una finestra concreta: più luoghi visitabili senza costo, con l’aspettativa che ciò riduca anche la pressione sulle attrazioni più note distribuendo interesse verso musei e siti spesso sottovalutati.

Il nodo più delicato riguarda l’equilibrio pratico fra accesso digitale e accesso fisico: l’acquisto in loco solo con carta velocizza, ma richiede alternative solide per chi usa contanti. La presenza di PIT, biglietterie del Sistema Musei e punti autorizzati va letta anche in questa direzione: mantenere inclusivo un sistema moderno, senza creare barriere invisibili.