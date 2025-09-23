Fonte Nuova, auto si schianta contro un albero sulla Nomentana: morto 21enne, grave una 16enne

Lunedì sera, 22 settembre,, lungo via Nomentana a Fonte Nuova (Rm) si è consumato un tragico incidente che ha spezzato una giovane vita e ha lasciato ferita gravemente una ragazza di 16 anni.
Incidente sulla Nomentana a Fonte Nuova, morto 21enne
Erano passate da poco le ore serali quando l’automobile guidata dal ventunenne, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è uscita di strada. La causa potrebbe essere attribuita alla pioggia che rendeva l’asfalto scivoloso.
L’auto si è schiantata violentemente contro un albero, ribaltandosi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Monterotondo insieme ai colleghi della stazione di Mentana per effettuare i rilievi necessari.
Soccorsi tempestivi
Purtroppo per il giovane conducente non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è deceduto sul colpo. La ragazza al suo fianco è stata prontamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Le sue condizioni sono gravi ma stabili; i medici sono fiduciosi nel recupero completo.
Indagini in corso
Mentre gli inquirenti proseguono con le indagini per chiarire tutti gli aspetti della tragedia, questo ennesimo incidente porta nuovamente alla luce il tema della sicurezza stradale nelle aree suburbane. Le autorità locali esortano alla prudenza alla guida, soprattutto in condizioni meteo avverse come quelle che sembrano aver contribuito a questo dramma.