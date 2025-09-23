Fonte Nuova, auto si schianta contro un albero sulla Nomentana: morto 21enne, grave una 16enne

Lunedì sera, 22 settembre,, lungo via Nomentana a Fonte Nuova (Rm) si è consumato un tragico incidente che ha spezzato una giovane vita e ha lasciato ferita gravemente una ragazza di 16 anni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Incidente sulla Nomentana a Fonte Nuova, morto 21enne

Erano passate da poco le ore serali quando l'automobile guidata dal ventunenne, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è uscita di strada. La causa potrebbe essere attribuita alla pioggia che rendeva l'asfalto scivoloso.

L'auto si è schiantata violentemente contro un albero, ribaltandosi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Monterotondo insieme ai colleghi della stazione di Mentana per effettuare i rilievi necessari.

Soccorsi tempestivi

Purtroppo per il giovane conducente non c’è stato nulla da fare: il ragazzo è deceduto sul colpo. La ragazza al suo fianco è stata prontamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Le sue condizioni sono gravi ma stabili; i medici sono fiduciosi nel recupero completo.

Indagini in corso