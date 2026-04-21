Fonte Nuova e Mentana, controlli dei Carabinieri: un arresto, 4 denunce, 9 segnalati e una pizzeria chiusa

I controlli straordinari svolti dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, con il supporto del personale della Asl Roma 5, restituiscono il quadro di un’attività capillare che ha interessato Fonte Nuova e Mentana nelle ore serali del 17 aprile e nella notte del 18.

Il bilancio è rilevante: un arresto, quattro denunce in stato di libertà, nove persone segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, sanzioni amministrative a esercizi commerciali e la chiusura temporanea di una pizzeria al taglio.

L’intervento si è concentrato sulle arterie principali dei due centri abitati, con l’obiettivo dichiarato di prevenire reati, contrastare situazioni di degrado e rafforzare la presenza dello Stato nei punti più sensibili del territorio.

Mentana e Fonte Nuova sotto osservazione: verifiche mirate su sicurezza e legalità

L’operazione, condotta seguendo le linee strategiche indicate dal prefetto di Roma Lamberto Giannini e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha un significato preciso anche sul piano istituzionale. Non si è trattato di un controllo occasionale, ma di un servizio straordinario pensato per colpire più fronti nello stesso momento: circolazione stradale, detenzione di droga, porto abusivo di armi, rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria e verifiche sanitarie nelle attività aperte al pubblico.

È proprio questa impostazione a dare il senso dell’intervento: presidiare il territorio non solo con posti di blocco e identificazioni, ma anche con verifiche amministrative e sanitarie capaci di incidere sulla vita quotidiana dei cittadini.

Arresto e denunce: il nodo dei controlli sulle persone fermate

Nel corso del servizio i militari hanno eseguito l’arresto di una donna italiana di 48 anni. Il provvedimento è scattato in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Rieti, che ha disposto la sostituzione della misura cautelare già in atto con la custodia cautelare in carcere.

Alla base della decisione ci sono violazioni delle prescrizioni cui la donna era sottoposta, violazioni che sarebbero state accertate proprio dai Carabinieri. È un passaggio che mostra come l’attività sul territorio non riguardi soltanto la repressione immediata di condotte illecite, ma anche il controllo sul rispetto delle misure già imposte dalla magistratura. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Alle denunce si aggiungono quattro episodi distinti emersi durante i controlli alla circolazione. Un 29enne italiano è stato trovato in possesso di 85 grammi di hashish e di un coltello: per lui è scattata la denuncia non solo per la sostanza detenuta, ma anche per porto abusivo di armi. In un’altra circostanza, un 22enne italiano è stato sorpreso con 12 grammi di cocaina, 8 grammi di hashish e oltre 1.500 euro in contanti, elemento che ha inevitabilmente acceso ulteriori attenzioni investigative. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un altro 22enne, cittadino egiziano, è stato denunciato perché trovato con un coltello indosso. Infine, un 27enne italiano è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico superiore a 2,2 grammi per litro, valore particolarmente elevato che ha comportato, oltre alla denuncia, anche il ritiro della patente di guida.

Droga e controlli stradali: nove segnalazioni e sequestri complessivi

Accanto ai casi più gravi, l’attività dei militari ha fatto emergere un altro dato che merita attenzione: nove persone sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di stupefacenti destinate all’uso personale. Nel complesso sono stati sequestrati oltre 20 grammi di hashish. È un elemento che racconta una diffusione non marginale del consumo di sostanze, tema che continua a pesare anche nei centri dell’area nord-est della provincia romana.

Le segnalazioni amministrative, pur non equivalendo a un’accusa penale di spaccio, rappresentano un indicatore utile per comprendere la presenza del fenomeno e la necessità di controlli costanti.

Sul versante della sicurezza stradale, il numero dei controlli parla da solo: oltre 200 veicoli verificati e sanzioni al codice della strada per più di 10.000 euro. Il dato non va letto soltanto come un conteggio di multe elevate, ma come il segnale di una pressione operativa volta a ridurre comportamenti pericolosi, soprattutto nelle fasce orarie notturne, quando aumentano i rischi legati all’abuso di alcol, alla guida imprudente e alla circolazione di persone già attenzionate dalle forze dell’ordine. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Attività commerciali nel mirino: multe e chiusura temporanea di una pizzeria

Una parte importante del servizio ha riguardato anche alcune attività di ristorazione di Mentana, controllate dai Carabinieri insieme al personale della Asl Roma 5. In totale sono state quattro le attività commerciali sanzionate, con un importo complessivo superiore a 6.500 euro. Le contestazioni hanno riguardato lievi carenze igienico-sanitarie e la mancanza di procedure di autocontrollo HACCP, cioè quell’insieme di regole interne che serve a garantire la corretta gestione della sicurezza alimentare.

In uno dei casi verificati, però, il quadro riscontrato è apparso più serio: sono emerse infatti importanti carenze sanitarie e per questo è stata disposta la chiusura temporanea di una pizzeria al taglio. È forse questo uno degli aspetti destinati a colpire di più l’opinione pubblica, perché tocca direttamente un ambito molto vicino alla vita quotidiana dei residenti.

Quando un controllo arriva a determinare la sospensione di un’attività, significa che gli elementi emersi non potevano essere considerati secondari. Da questo punto di vista, il ruolo congiunto di Carabinieri e Asl mostra una linea di intervento che punta a tutelare non solo l’ordine pubblico in senso stretto, ma anche la salute dei consumatori.

Oltre 270 persone identificate: il segnale lanciato sul territorio

Il dato finale dell’operazione conferma la portata del servizio: oltre 270 persone identificate, più di 200 veicoli controllati, denunce, sequestri, sanzioni e un’attività chiusa temporaneamente. Sono numeri che raccontano un’azione ampia, visibile, pensata anche per dare un messaggio di deterrenza. In aree urbane dove la percezione di insicurezza cresce facilmente, specialmente nelle ore serali, servizi di questo tipo servono anche a ribadire la presenza delle istituzioni e la volontà di intervenire con continuità.

Resta naturalmente fermo, come previsto dalla legge e ricordato nella stessa comunicazione ufficiale, il principio di presunzione di innocenza per gli indagati, sino a un definitivo accertamento con sentenza irrevocabile.

Ma sul piano del controllo del territorio il risultato dell’operazione è netto: i Carabinieri hanno colpito più ambiti nello stesso contesto operativo, dalla droga alla sicurezza stradale, sino alle verifiche nei locali pubblici. Per Fonte Nuova e Mentana è il segnale di un’attenzione alta, destinata con ogni probabilità a proseguire anche nelle prossime settimane.