Food, Sanfrancesco (Unaitalia): “Pollo proteina bianca ‘democratica’ e amatissima”

(Adnkronos) – “Quest’anno, per la settima edizione del Pollo Arrosto Day, oramai diventato un appuntamento immancabile anche per i nostri 'pollo lovers', abbiamo pensato a quelle coppie che non conoscono la crisi del settimo anno e abbiamo commissionato uno studio ad AstraRicerche da cui è emerso che le coppie culinarie per eccellenza sono molte, ma a vincere è proprio quella del pollo arrosto con le patate, amato dal 95% degli italiani, superando coppie storiche, come pane e mortadella, mozzarella e pomodoro, cappuccino e cornetto e, a sorpresa, se parliamo di una cena romantica, questo piatto batte anche ostriche e champagne”. E' quanto evidenzia Lara Sanfrancesco, direttore di Uniitalia, l’Associazione nazionale dei produttori di carni bianche, che il 2 ottobre, come ogni anno, celebra il piatto di carne più amato dagli italiani con il Pollo Arrosto day.

Un matrimonio gastronomico, quello tra pollo arrosto e patate, che non conosce crisi: l'88,6% dei consumatori di pollo arrosto lo sceglie, il 42% sempre e il 46,6% spesso: "Questo ci dimostra che il pollo rimane un piatto amatissimo dagli italiani: è la carne più consumata, con circa 16 kg pro capite, ed è una proteina bianca democratica, accessibile e nutrizionalmente molto valida, che piace a grandi e piccini e il segreto del suo successo probabilmente è proprio questo", spiega Sanfrancesco. "Se parliamo di carne fresca, gli ultimi dati statistici dicono che il pollo rimane la proteina più consumata proprio grazie alle sue caratteristiche nutrizionali, alla miglior masticabilità e alla trasversalità. Inoltre, non ha vincoli religiosi e ha anche un ottimo rapporto qualità prezzo, il che è importante in un periodo così complesso con il carrello della spesa molto pesante a causa dell'inflazione", conclude il direttore di Unaitalia.

