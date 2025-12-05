Fori Imperiali, il mistero della bici bianca: la storia che Roma non ha mai voluto ricordare

È trascorso oltre un decennio dalla notte in cui Eva, una giovane donna originaria di Brno, città della Repubblica Ceca, perse la vita dopo essere stata investita mentre tornava a casa in bicicletta lungo via dei Fori Imperiali.

La memoria di Eva, la ciclista travolta ai Fori Imperiali

Era la notte tra il 29 e il 30 ottobre 2009, pochi minuti dopo le due. Il taxi che l'ha colpita procedeva, secondo i testimoni, a velocità elevata. La ventottenne fu trasportata d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli, dove morì due giorni dopo per le gravi ferite riportate.

L’incidente, all’epoca, ebbe scarso risalto mediatico e questo silenzio ferì profondamente amici, colleghi e ciclisti che con Eva condividevano iniziative e percorsi di mobilità sostenibile nella Capitale.

La famiglia lasciata sola e il vuoto delle istituzioni

Secondo quanto ricordato dagli amici della giovane, i genitori giunti a Roma subito dopo l'incidente non ricevettero alcun sostegno istituzionale. Nessun rappresentante del Comune si presentò per offrire assistenza burocratica o conforto. Una sensazione di abbandono che si aggiunse al dolore per la perdita improvvisa della figlia.

La vicenda fu portata all’attenzione anche dai gruppi dei ciclisti urbani. Blog, associazioni e realtà come Ciclofficina e Ciclonauti organizzarono una fiaccolata in memoria di Eva una settimana dopo la sua morte, denunciando pubblicamente il silenzio mediatico e chiedendo maggiore tutela per chi si muove in bicicletta nelle strade della città.

“Roma, città della mortalità sostenibile”: la denuncia dei ciclisti

Durante la fiaccolata fu diffuso un volantino che raccontava chi era Eva, cosa rappresentava e quanto spesso si fosse sentita in pericolo pedalando nel traffico romano. Fra gli striscioni esposti compariva una frase forte, destinata a restare:

“Roma, città della mortalità sostenibile”.

Una critica chiara alla condizione delle strade della Capitale e al livello di rischio vissuto quotidianamente dai ciclisti.

La nascita della “bici fantasma” dei Fori Imperiali

Per non lasciare che il ricordo di Eva svanisse, i ciclisti romani decisero di realizzare una “ghost bike”, una bicicletta dipinta di bianco e collocata nel luogo esatto dell’incidente. Una pratica diffusa in molte città del mondo per ricordare chi ha perso la vita in strada.

Il punto scelto, via dei Fori Imperiali, è uno dei viali più iconici e frequentati di Roma, ancora aperto al traffico automobilistico nel 2009. La bici bianca divenne da subito un riferimento visivo forte, un piccolo memoriale che invitava chiunque vi passasse a fermarsi, leggere la targa e riflettere sulla fragilità degli utenti della strada.

Un simbolo di pellegrinaggio e responsabilità civica

Nel corso degli anni la "bici fantasma" ha attirato amici, cittadini, turisti. Alcuni appoggiano fiori, altri si fermano in silenzio. La targa affissa ricorda il nome di Eva e ciò che accadde in quella notte. Quel veicolo immobile ha rappresentato, per molte battaglie sulla ciclabilità cittadina, un punto di riferimento. Un segnale per automobilisti e motociclisti: chi guida un mezzo a motore condivide lo spazio con utenti vulnerabili.

Non è solo un memoriale, ma un monito permanente sulla necessità di maggiore attenzione, rispetto e prudenza.

Il furto e la rinascita della bici bianca

Nel giugno 2012, tre anni dopo l’incidente, ignoti rubarono la bici fantasma. L’episodio suscitò indignazione e tristeza. Gli attivisti di Salvaiciclisti reagirono immediatamente, ricostruendo e reinstallando una nuova bicicletta bianca nello stesso punto. Un gesto che ribadì la volontà di non cancellare la memoria e di difendere il significato simbolico di quell’installazione.

Il grido di chi pedala ogni giorno: “Vogliamo verità e giustizia per Eva”

Un post dell’epoca, pubblicato sul forum Cicloappuntamenti, sintetizza l’indignazione dei ciclisti romani dopo la tragedia: racconta gli anni di spostamenti quotidiani in bicicletta di Eva, il traffico aggressivo, i comportamenti rischiosi di alcuni conducenti e il senso di precarietà vissuto da chi sceglie un mezzo non protetto. Quel testo ricorda come un attimo di distrazione o di imprudenza possa spezzare una vita e come fosse “inconcepibile” essere travolti alle spalle su un viale così noto e centrale.

Dietro quelle parole c’è un messaggio che ancora oggi vale per chiunque attraversi Roma: l’attenzione alla guida è un dovere verso se stessi e verso gli altri.

Una storia che continua a parlare alla città

La “bici fantasma” di via dei Fori Imperiali non è più solo un monumento spontaneo. È un simbolo della fragilità di chi sceglie la mobilità sostenibile, un invito costante a cambiare abitudini e a considerare la strada come uno spazio condiviso.

La memoria di Eva oggi vive nei racconti di chi la conobbe, nell’impegno dei ciclisti urbani e in quel veicolo bianco che continua a interrogare chi lo osserva. Ricorda che dietro ogni numero di incidente ci sono volti, storie, famiglie. E che la sicurezza stradale non è un argomento astratto: riguarda la vita quotidiana di tutti.